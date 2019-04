Giurlani scrive alla Asl "Non possiamo accettare un funzionamento simile del Cup"

Dopo avere ricevuto, per l’ennesima volta, lamentele sul funzionamento del Cup dell’ospedale di Pescia, il sindaco della città Oreste Giurlani ha inviato al direttore generale della Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese, al direttore dell’ospedale di Pescia Sara Melani e al presidente della società della salute Riccardo Franchi una lettera dai toni piuttosto chiari.

In essa Giurlani chiede un incontro urgente per verificare la situazione del Cup del presidio ospedaliero di Pescia “Anche a seguito dei numerosi interventi fatti precedentemente e e vostre rassicurazioni sul miglioramento del servizio, ad oggi la situazione rimane sempre critica e i disagi per i cittadini sono sempre tanti” scrive il primo cittadino nella missiva.

In particolare i disservizi che vengono ancora una volta segnalati dal sindaco Giurlani, che si augura una pronta risposta, riguardano la necessità di migliorare l’accesso, la riduzione dei tempi di attesa che sono, in certi giorni, estremamente lunghi.

“Credo che il Cup, rappresentando il front-office della sanità per i cittadini debba dare, a Pescia, segnali diversi- conclude Giurlani- , per questo mi auguro che ci si incontri in tempi brevi per risolvere le problematiche esistenti”.

