Nuovo ponte sull'Arno, arriva l'ok dalla Metrocittà per le Signe

Approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze l'accordo fra Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Comuni di Firenze, Lastra a Signa e Signa, Toscana Aeroporti, per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte sull'Arno, di collegamento fra lo svincolo della Fi-Pi-Li di Lastra e la Sr 66 Pistoiese in località Indicatore.

Si tratta di un'infrastruttura attesa, che consentirà di alleggerire il traffico sul ponte all'Indiano e fluidifica tutta la mobilità nell'area delle Signe e al confine con il quartiere dell'Isolotto e delle Piagge.

Per la realizzazione del 'Ponte del Giglio', occorreranno 35 milioni di euro.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

