Sapori di Primavera, all'ombra della Villa Medicea anche il castello di Vinci all'uncinetto

Il 14 aprile si anticipano i festeggiamenti delle Celebrazioni Leonardiane anche a Cerreto Guidi. Sapori di Primavera, in programma per la domenica di questa settimana, si preannuncia come un contenitore pieno di iniziative che caratterizzano il meglio della produzione artistica e culturale di Cerreto Guidi.

Dalle 9 alle 20 il borgo mediceo, con tutti i negozi aperti, si animerà con il mercatino, il rombo dei motori, gli squilli di tromba, il ritmo della danza e tanto divertimento. Sono previsti banchi di enogastronomia locale, di artigianato e creazioni artistiche.

L'evento nasce grazie alla Pro Loco, fresca di elezioni del nuovo presidente Lorenzo Brunori, al Ccn Buontalenti, presieduto da Laura Brotini, con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi.

La prima cerimonia avrà un tono più raccolto, con l'apposizione di una targa dedicata a Sandra Cappellini, sindacalista cerretese scomparsa, presso uno degli olivi all'ingresso di via Roma verso il centro storico. Interverranno il sindaco Simona Rossetti e la segretaria generale Spi-Cgil Toscana Daniela Cappelli.

Nella mattinata partirà la festa avrà luogo il primo raduno Memorial Gianni Prislei. Le auto sportive e d’epoca partiranno da Stabbia e, dopo un percorso per le strade delle nostre colline e dei Comuni limitrofi, giungeranno alle 11 nel centro di Cerreto Guidi e qui rimarranno per farsi ammirare fino all’ora di pranzo.

Nel pomeriggio l’anello mediceo sarà percorso dalla street band “La Bandaccia” di Castelfiorentino, che riempirà il borgo con le sue note allegre e briose. Per chi vorrà scatenarsi un po' in Piazza Vittorio Emanuele II è in programma Zumba Street, esibizione-lezione a cura dell'inarrestabile e coinvolgente Francy Fragola, ospite ormai abituale degli eventi cerretesi, alla quale chi vorrà potrà partecipare.

Ma il 14 aprile sarà un appuntamento da non perdere anche per chi predilige i percorsi culturali. La Villa Medicea di Cerreto Guidi, patrimonio dell’umanità Unesco, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19 e ospiterà alle 16,00 il primo appuntamento di approfondimento dell’anno dedicato a Cosimo I de' Medici del quale quest’anno ricorre il 500° anniversario della nascita. La conferenza Cosimo I e la nascita del Granducato di Toscana, organizzata dal Polo Museale della Toscana e dagli Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi, sarà tenuta dal professor Giovanni Cipriani.

Si sono invece ispirate alle celebrazioni per il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci le Dame all’Uncinetto, ormai famose a livello nazionale ed internazionale per il loro straordinario presepe all’uncinetto. Proprio il 14 aprile inaugureranno, nella sede di via Santi Saccenti, la loro ultima creazione: Il Castello e Le Mura di Vinci, una minuziosa ricostruzione del centro storico del Comune del Genio, naturalmente tutta realizzata all’uncinetto.

Nella Palazzina dei Cacciatori, in vista delle festività pasquali, si aprirà una Mostra di Presepi e Diorami Pasquali, Pittura e Arte sulla Passione di Cristo, a cura del Comitato Promotore de La Via dei Presepi di Cerreto Guidi.

Le Mostre saranno aperte fino al 28 aprile, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19 e la domenica e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Da ricordare che a partire da questi giorni i residenti e gli enti sono chiamati ad abbellire spazi pubblici, negozi, vetrine e balconi in vista del Giro d'Italia. Il rosa è d'obbligo e verranno dati maggiori dettagli nei prossimi giorni. La prossima scadenza che toccherà le Terre di Leonardo riguarda l'arrivo di Sergio Mattarella: il presidente è atteso per lunedì 15 aprile a Vinci. "Siamo contenti per il riconoscimento di questo territorio, sarò a Vinci anche io - spiega il sindaco Simona Rossetti -, sono state premiate le nostre iniziative e le energie di questo territorio".

