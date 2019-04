Ultimo Consiglio comunale a Gambassi Terme, molti investimenti sul tavolo

Un ultimo Consiglio comunale ricco di novità quello che ha avuto luogo stamani a Gambassi Terme, presieduto dal sindaco uscente Paolo Campinoti. Salvo urgenze sarà l'ultima assise delle oltre 55 che hanno avuto luogo in municipio dall'inizio della consiliatura. Il primo cittadino evidenzia la presenza di molti investimenti che verranno attuati nei prossimi mesi. In un post su Facebook ha elencato i principali interventi:

- messi a disposizione 550mila euro per l'avvio del progetto Cittadella dello Sport alle Case Nuove (campo da rugby ma anche altro, con 200mila euro finanziati dalla Città Metropolitana di Firenze)

- messi a disposizione 190mila euro, di cui 104mila dalla Regione Toscana per attivare la balneoterapia negli ex locali tecnici delle Terme della via Francigena e la ristrutturazione e il miglioramento di parti della struttura.

A questi si vanno ad aggiungere 69mila euro per il rifacimento del manto erboso del campo principale e 18mila euro per il rifacimento delle strade.

Campinoti ha voluto ringraziare di persona e sul social network gli attori di questi ultimi cinque anni: "Grazie a tutti coloro che si sono spesi per Gambassi Terme sia dai banchi della maggioranza che da quelli dell'opposizione. Grazie per l'impegno e per il tempo dedicato a questa importante istituzione che è parte saliente e attiva dell'amministrazione della nostra comunità".

Tutte le notizie di Gambassi Terme