Var Group, acquisita quota di Polymatic: nasce il polo della digitalizzazione tra Marche e Abruzzo

Var Group, parte del Gruppo quotato su Borsa Italiana Sesa, leader nei servizi per l’innovazione ICT delle imprese, con oltre 10.000 clienti e 1600 collaboratori su tutto il territorio nazionale, annuncia l’accordo tra la controllata Apra e Polymatic di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, più di trent’anni di attività nel settore dei servizi e soluzioni ICT su misura. Con questo accordo nasce un polo dedicato al supporto della digitalizzazione delle aziende marchigiane e abruzzesi che consolida le esperienze e competenze complementari, allo scopo di ampliare l’offerta di soluzioni ICT nel Centro e Sud Italia.

L’accordo prevede l’acquisizione da parte di Apra, Var Group Company, di una quota di minoranza della società Polymatic.

Il nuovo polo si avvarrà della competenza di oltre 300 collaboratori tra esperti e consulenti informatici con sedi che si distribuiscono tra le Marche e l'Abruzzo servendo più di 2000 medie imprese italiane per un giro di affari che supera i €30 mln di fatturato.

“In un settore in continua evoluzione come quello dell’Informatica Aziendale, che richiede risorse sempre più specializzate, la strategia vincente è la condivisione e la messa a fattor comune di esperienze e competenze” afferma Paolo De Grandis, Presidente CDA di Polymatic.“Con questa intesa societaria Polymatic allarga l’offerta di soluzioni ICT (ERP, Infrastrutture, Networking e Security, CRM, Printing, Digital & Communication, Business Analytics, Document Management) e potrà proporsi come unico forte partner tecnologico per le imprese.”

L’obiettivo di questa nuova partnership è chiara e definita in ogni suo aspetto: progettare soluzioni a 360° che includano tecnologia, servizi e consulenza per singoli settori d’impresa e abbraccino l’intero arco delle competenze richieste dai nuovi paradigmi di mercato.

“I nuovi modelli di business richiedono esperienza, competenza e strategia d’investimento” dichiara Livio Grilli, Presidente di Apra.“Per questo motivo siamo al fianco delle PMI che vogliono essere più competitive, attraverso un’offerta end to end che supporta le nuove frontiere digitali: Collaboration, Cloud, Big data, Customer experience, Mobile. E la nostra vicinanza è reale, grazie a una presenza capillare sull’intero territorio italiano”.

“Polymatic e Apra si uniscono per offrire competenze e aiutare le aziende del Centro e Sud Italia a cogliere le opportunità offerte dall’innovazione, attraverso la collaborazione con i più importanti produttori mondiali di IT e la competenza nel declinare tecnologia all’avanguardia con soluzioni progettate su misura. L’obiettivo è creare un centro, in grado di intercettare e valorizzare talenti e mettere a servizio del territorio competenze per crescere insieme- dichiara Francesca Moriani AD Var Group- Creiamo così un polo esteso che porta sul territorio tutte le competenze più evolute di Var Group.”

Fonte: Var Group - Ufficio stampa

