Ztl estiva, Stella (FI): "Risultati negativi, Comune lasci aperta fascia 20-23"

"A una settimana dall'istituzione della Ztl estiva, i risultati per locali e attività commerciali nel centro storico di Firenze sono negativi: chiediamo che il Comune lasci aperta la fascia serale 20-23 (che verrà chiusa da giugno) per consentire l'ingresso a chi vuole cenare o andare in qualche locale. Palazzo Vecchio prenda atto della situazione". Lo chiede Marco Stella, coordinatore fiorentino di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana.

"Molti esercenti - sottolinea Stella - hanno tracciato un bilancio a tinte fosche del provvedimento. Le presenze nei locali del centro sono calate del 60%, i fatturati hanno subito una contrazione superiore al 30%. Sono numeri drammatici, ed è inaccettabile questo atteggiamento di chiusura di Palazzo Vecchio. Tra l'altro la chiusura del centro della città ha dimostrato di non avere alcun valore a livello pratico nell'eliminazione delle soste selvagge, e non ha incentivato minimamente l'uso di mezzi pubblici o bus navetta. Si è trattato di una norma dannosa e inefficace. Purtroppo siamo di fronte a un'amministrazione che cede alla volontà di comitati che, oltre ad aver fatto saltare i parcheggi sotterranei in centro, non rappresentano affatto le istanze della popolazione".

"E' grave che non venga prevista neppure una sola staffa di penetrazione per consentire la sosta breve, quella di cui potrebbe avere bisogno un genitore per riprendere un figlio in centro, ad esempio - conclude Stella -. Facciamo nostro l'appello delle categorie economiche che chiedono, perlomeno, una fascia oraria di libero accesso dalle 20:00 alle 23:00, per consentire ai fiorentini di vivere il centro storico e recarsi nei ristoranti e nei locali. Ribadiamo la nostra contrarietà a un provvedimento dannoso e controproducente, che rappresenta un colpo tremendo per gli incassi dei locali".

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze