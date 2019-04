Approvata all'unanimità la lista dei candidati del Pd di Prato

La Direzione provinciale del Partito democratico di Prato ha approvato all'unanimità la lista dei propri candidati al Consiglio comunale per le elezioni amministrative del 26 Maggio. La Direzione è stata inoltre l'occasione per condividere il simbolo che rappresenterà la lista del Partito Democratico per queste elezioni amministrative, un simbolo che include il logo del partito e il chiaro sostegno a Matteo Biffoni (in allegato).

"Si tratta di una lista competitiva", dichiara il Segretario provinciale Pd Gabriele Bosi, "che valorizza l'esperienza e il consenso dei nostri Amministratori disponibili alla ricandidatura e che dà una rappresentanza diffusa al territorio pratese come anche a mondi professionali diversi. Il Partito democratico di Prato dimostra di essere inclusivo, candidando non solo propri dirigenti e militanti di base ma anche nomi nuovi, rappresentativi di tante realtà diverse tra loro.

"L'inclusione nella lista di due nomi indipendenti, legati all'esperienza civica e di sinistra di "Prato 2040", rafforza il Pd di Prato e ci permette di parlare alle diverse anime del Centrosinistra che vedono nel Pd un punto di riferimento per il governo della città.

Ringrazio tutti i Consiglieri uscenti del nostro Gruppo che in questi anni hanno lavorato con impegno e serietà. Il mio ringraziamento va ovviamente anche a tutti i candidati della nostra lista, che si sono messi a disposizione con l'ambizione di dare forza al nostro programma di governo insieme a Matteo Biffoni. A tutti loro vanno i miei complimenti e auguri di buon lavoro".

Di seguito i componenti della lista in ordine alfabetico: Alberti Gabriele, Consigliere comunale, impiegato

Bartolozzi Elena, Consigliere comunale, impiegata

Biagioni Marco, Segretario Gd, studente lavoratore

Blasi Diego, Prato 2040, lavoratore dipendente

Calussi Maurizio, Consigliere comunale, ingegnere

Ciofi Chiara, imprenditrice

Facchi Antonio, lavoratore dipendente

Faltoni Monia, Assessore al bilancio, avvocato

Fanelli Giannetto, ingegnere

Galligani Martina, impiegata

Giagnoni Silvia, Docente universitaria

Giorni Alessandro, Dirigente scolastico

Guerrini Martina, giornalista

Iacopino Aldo, dipendente Provincia di Prato

Longobardi Claudia, Assistente sociale

Luchetti Letizia, medico

Mangani Simone, Assessore alla cultura, avvocato

Mennini Roberto, Consigliere comunale, ingegnere

Minervino Dino, Segretario Circolo Pd, operaio

Norcia Silvia, mediatrice linguistica e culturale

Pinai Daniele, Segretario Circolo Pd, imprenditore

Pontieri Ettore, insegnante

Rana Eva, avvocato

Risaliti Filippo, medico

Rocchi Lorenzo, Capogruppo Pd, avvocato

Rosati Matilde, laureata in legge

Santi Ilaria, Presidente uscente Consiglio comunale, insegnante

Sapia Marco, Consigliere comunale, dipendente Regione Toscana

Tassi Paola, Consigliere comunale, insegnante

Tesco Gabriele, Segretario Circolo Pd, impiegato

Tinagli Lorenzo, studente

Tropepe Serena, Consigliere comunale, Vicepresidente Consiglio comunale

Fonte: PD Prato

