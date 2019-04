Attivo nuovo ambulatorio specialistico per la chirurgia alle Scotte

Nuovo ambulatorio specialistico di chirurgia generale ed epatobiliopancreatica attivo al policlinico Santa Maria alle Scotte. Il servizio, operativo nella UOC Chirurgia Generale, diretta dal dottor Marco Farsi, si occuperà in particolare di chirurgia dell’apparato digerente, fegato, vie biliari e pancreas.

«L’ambulatorio – spiega il dottor Farsi – è dedicato alla diagnosi e terapia di tutte le patologie del tratto digerente, con particolare attenzione alle neoplasie del distretto epato-bilio-pancreatico e si avvale della stretta collaborazione dei colleghi di altre discipline, in particolare di radiologi, radiologi interventisti, gastroenterologi, endoscopisti operativi, eco-endoscopisti, radioterapisti e oncologi». Inoltre, in tale sede e in occasione della visita, il paziente potrà essere inserito, se necessario, in un programma preoperatorio che preveda anche il supporto di fisioterapisti dedicati e dei nutrizionisti.

L’obiettivo è quindi avere un punto di riferimento anche per i medici di base e per tutti gli specialisti del territorio dell’area vasta Toscana sud-est. «Si tratta di patologie – aggiunge il dottor Farsi – con sintomi a volte non immediatamente riconoscibili e, in alcuni casi, asintomatiche. Per questo è importante rivolgersi allo specialista in caso di dubbio o per un approfondimento diagnostico». All’ambulatorio si accede mediante appuntamento prenotabile al CUP, con prescrizione medica di visita chirurgica, attivo il giovedì dalle ore 11.45. Gli appuntamenti successivi al primo vengono prenotati direttamente dalla struttura al momento della prescrizione di una visita di controllo. L’ambulatorio è situato al primo lotto, numero 10/B, piano 1s.

Fonte: Aou Senese

