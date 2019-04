Calzaturificio dona 7mila euro per il progetto con gli Ortolani Coraggiosi

Continua più forte che mai il sodalizio fra il Calzaturificio Freeland e gli Ortolani Coraggiosi. Questo sodalizio va avanti dal 2012, da quando con il primo investimento per la prima serra, Claudio Tiezzi ed i soci dell'importante Calzaturificio Fucecchiese hanno deciso di investire sul lavoro di questa piccola azienda con un enorme compito: provare a inserire nel mondo del lavoro e quindi nella comunità persone affette da disabilità mentali anche gravi. Un investimento che sta dando risultati importanti. Alla cooperativa Sinergica, dove gli Ortolani Coraggiosi lavorano, la produzione di ortaggi continua a crescere anche grazie al lavoro di persone fragili ma che stanno, ogni giorno di più, imparando a stare con gli altri e a compiere il loro lavoro. La Borsa di Studio Freeland, finanziata anche per il 2019 con l'importo di 7mila euro, permette di assumere un agricoltore che stia più vicino ai nostri ragazzi, ed insegnare loro il mestiere. Grazie amici, la vostra vicinanza, non ci stancheremo mai di dirlo, ci dà forza ad andare avanti al di là dell'importantissimo contributo economico

Fonte: Autismo Toscana

