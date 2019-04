Diffondere le riforme e gli strumenti a sostegno delle imprese: a Firenze 'L’Italia che funziona'

Diffondere le riforme e gli strumenti a sostegno delle imprese: si è tenuta stamani nella sala della Fondazione biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze in via Bufalini 6 a Firenze la tappa de l’Italia che funziona, iniziativa promossa dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il ministero dello Sviluppo economico.

Presenti il sottosegretario di Stato Maeci con delega alle imprese Manlio Di Stefano, il presidente del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle in Toscana Giacomo Giannarelli, rappresentanti del Mise e della divisione imprese e istituzioni finanziarie della Cassa depositi e prestiti.

“Si tratta – spiega Giannarelli – di un importante appuntamento per fare rete. Il governo ha messo in piedi importanti iniziative, anche a sostegno delle aziende toscane. Nella mia attività istituzionale ho incontrato centinaia di imprenditori, ascoltato le loro necessità e compreso i loro problemi. Ho cercato anche di dar loro soluzioni per reggere davanti ai colpi della crisi economica globale e iniziative come quella di oggi vanno proprio in questa direzione. La Toscana – prosegue Giannarelli - deve e può potenziare il proprio ruolo all’interno del mercato imprenditoriale, ma ha bisogno di essere supportata anche da buone politiche come quelle di cui parliamo in questo incontro”.

Soddisfatto anche il sottosegretario Di Stefano: “Per noi è importante raccontare, in un momento di depressione dell’economia, quali e quante riforme, manovre e strumenti abbiamo creato e messo a disposizione delle imprese italiane”. L’Italia che funziona rappresenta un unicum nel suo genere: un’occasione in cui vengono convogliate le energie di enti camerali, Cassa depositi e prestiti e tutti i ministeri che hanno a che fare con le imprese. I recenti dati che testimoniano un più 0,8 per cento dell’industria nonostante la congiuntura negativa internazionale dimostrano, secondo Giannarelli e Di Stefano, la bontà delle iniziative intraprese dal governo.

