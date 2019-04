La Scramasax compie 30 anni, pergamena dalla Città di Firenze

Una pergamena per celebrare i 30 anni della società Scramasax. A consegnarla, oggi nella Sala di Lorenzo in Palazzo Vecchio, è stata l’assessore allo Sviluppo economico. La Scramasax ideazioni è nata nel 1989 e da subito si è occupata con entusiasmo di ideazioni, progettazioni, eventi, mostre, allestimenti, bottega d’arte e progetti editoriali legati al mondo della storia, delle tradizioni e delle memorie di Firenze e della Toscana. In 30 anni di attività, Luca Giannelli, in qualità di animatore e motore della società, come in una bella favola, ha raccontato e divulgato le sue passioni e il suo amore per la città e le terre toscane realizzando oltre 90 pubblicazioni che spaziano tra la storia, le tradizioni, l’arte, la cucina, lo sport, gli antichi mestieri e le memorie di questa irripetibile città. La Scramasax ha realizzato allestimenti di mostre e musei, plastici ricostruttivi architettonici e di battaglie, ha dipinto bandiere e gonfaloni e sviluppato mostre pittoriche. I libri Scramasax, curati interamente da Giannelli, sono entrati in migliaia di case di appassionati di storia fiorentina, e non solo, contribuendo alla conoscenza di quel mondo fondamentale che è il racconto della memoria storica.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

