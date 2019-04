Prevenzione a tavola, convegno al Cenacolo del Fuligno

Le proprietà benefiche dell’olio extravergine di oliva, i falsi miti della dieta mediterranea, l’utilizzo dei grani antichi, il vino, con le sue luci e le sue ombre: sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso di un convegno, promosso dall’associazione Il Pomario, in programma per venerdì 12 aprile presso il Cenacolo del Fuligno. Un incontro riservato agli addetti ai lavori – l’evento sarà infatti accreditato a livello scientifico – ma anche per tutti gli appassionati delle tematiche che riguardano la sana alimentazione e la prevenzione a tavola. Ad alternarsi sul palco del relatori, esperti e medici, ma è previsto anche un momento dedicato alla degustazione. Ad aprire i lavori, alle 14,30, sarà Nicola Armentano, presidente della IV Commissione consiliare "Politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali”, Sara Funaro, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Firenze, Titta Mazzei, presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Firenze e Sonia Donati, presidente de Il Pomario. Francesco Cipriani, direttore UFC Epidemiologia , AUSL Toscana Centro, terrà una relazione incentrata sui risultati di una indagine condotta a livello fiorentino sull’olio d’oliva e i medici di famiglia. Domenico Palli, direttore Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita presso ISPRO affronterà il tema della dieta mediterranea: tra verità e falsi miti. Al ricercatore presso la facoltà di Ingegneria agraria dell’Ateneo fiorentino Lorenzo Guerrini il compito di illustrare le proprietà dei biofenoli nell’olio extravergine d’oliva. Alessandro Casini, professore associato del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, dell’Università di Firenze focalizzerà il suo intervento sull’utilizzo di grani antichi nella steatosi epatica metabolica e nel profilo di rischio CV. Mentre Stefano Innocenti, medico di medicina generale, si occuperà del vino tra luci e ombre. A moderare l’incontro saranno Bettina Legler, vicepresidente dell’associazione Il Pomario e Donatella Gialdini, medico di medicina generale.

A seguire, è prevista una degustazione guidata su come si assaggia l’olio extravergine. I presenti saranno invitati a scoprire le caratteristiche di due tipi di olio: blend e mono cultivar.

Come detto, il Convegno, di cui il responsabile scientifico è il gastroeneterologo Giacomo Trallori, è accreditato ECM (4 crediti) per medici di medicina generale, dietiste e nutrizioniste, laureati in agraria e medicina, infermiere professionali e biologi.

Fonte: Ufficio stampa

