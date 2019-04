Il sabato in biblioteca, si chiude con Ludicomix e le donne nella scienza

Sabato 13 aprile vedrà la prima giornata dell’invasione urbana della kermesse Ludicomix 2019 per la gioia dei giovani, dei più piccoli ma anche degli adulti che hanno questa passione. Anche il Chiostro degli Agostiniani sarà coinvolto con una mostra di illustrazioni, la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ è comunque aperta, mattina e pomeriggio. Come da qualche mese a questa parte nelle ore pomeridiane è organizzato un programma molto variegato e tutto da scoprire.

PROGRAMMA PER PICCOLI E GRANDICELLI - Per i più piccoli alle 15.30 ci sarà l’ultimo appuntamento con “Yes, We Game. Videogiocare in biblioteca”, un evento organizzato in collaborazione con le Associazioni Beat Gaming e Qlash che animerà l’intera Sala Maggiore della Biblioteca. Un pomeriggio dedicato al gaming per bambini e adulti che ci farà scoprire cosa sono gli eSports, chi è il videogiocatore-tipo, qual è il confine tra divertimento e ossessione. Alle 15.30 verrà aperta l'area gioco con numerose console PlayStation 4, mentre alle 16.00 inizierà la conferenza con gli esperti.

Da non dimenticare, inoltre, che da dicembre la Biblioteca ha inaugurato la postazione per videogiocare con la PlayStation 3. Nella Sezione Ragazzi “L’isola del Tesoro” è stato allestito uno spazio dedicato dove i bambini e i ragazzi da 4 a 14 anni, previa autorizzazione del genitore, possono videogiocare da soli o in compagnia.

PER GLI ADULTI E RAGAZZI - Alle 17 nel Loggiato coperto della biblioteca ci sarà l’ultimo incontro del ciclo dedicato alle donne nella scienza: “L’amore per la verità” condotto da Simone Terreni. La protagonista sarà Hedy Lamarr, la bellissima attrice austriaca che ha gettato le basi della wi-fi e del gps.

INOLTRE - Ritorna, infine, l’appuntamento con la Bancarella della Fucini dalle 17 alle 20, nei locali della Ex macelleria di via dei Neri, 17 accanto all’ingresso della biblioteca comunale vi aspettano tanti libri da prendere e scambiare. E’ il mercatino dei libri usati dove chiunque può scambiare e portare volumi che non utilizza più, realizzato in collaborazione con l’Associazione Lilliput di Empoli. Il regolamento è semplice: hai libri in casa che hai già letto e che pensi di non leggere più? Hai bisogno di fare spazio per i nuovi libri che hai comprato, ma non vuoi buttare via i libri più vecchi? Portali alla tua biblioteca! Se si vuole scambiare dei libri: è possibile portarne quanti uno vuole, in buone condizioni, ma prendere al massimo cinque. Infine alla ‘Bancarella’ troverete anche molti libri interessanti a prezzi scontati.

INFO E PRENOTAZIONI - Biblioteca: Tel. 0571 757840 –

E-mail: biblioteca@comune.empoli.fi.it;

Sezione Ragazzi: Tel. 0571 757873 – E-mail: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

