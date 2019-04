Sanità, Cioni e Fabrica Comune: "Abbiamo le liste di attesa più lunghe della Toscana, mega Asl non funziona"

La candidata sindaca Beatrice Cioni parla dell’ordine del giorno sulla sanità che ha presentato in consiglio comunale assieme a Fabrica Comune.

“Il Pd vota contro il rilancio della sanità nel nostro territorio. Senza nemmeno prendersi la briga di motivare. Del resto cosa potrebbero dire visto che non hanno opposto la minima resistenza di fronte ad una riforma sbagliata che ci ha espropriati della possibilità di governare i nostri servizi sanitari e ha provocato un oggettivo arretramento che i cittadini possono misurare ogni giorno? L’ordine del giorno che abbiamo presentato in consiglio comunale non può essere ignorato.

Nel nostro territorio abbiamo le liste di attesa più lunghe della Toscana. Mesi e mesi di attesa (a volte anni) per farsi una mammografia, una semplice ecografia, una visita cardiologica, accertamenti radiologici. Il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe è in affanno cronico, i professionisti che se ne vanno, i reparti accorpati a quelli di Firenze e lasciati decadere.

Si accontentano di amministrare addobbi natalizi, sagre e fioriere. Il resto viene lasciato ai potenti di turno che sanno bene di non dover disturbare. È questa Empoli? Davvero? Noi ci ricordiamo una città orgogliosa di sé stessa che sa riconoscere le cose che contano e su quelle impegna tutte le sue forze. E sa anche andare contro corrente e rivendicare gli interessi dei suoi cittadini, anche di fronte alle decisioni superiori.

La riforma delle mega Asl non funziona, accentra tutto su Firenze ed al territorio restano le briciole. E a farne le spese sono i cittadini. La Regione deve fare una valutazione pubblica dei risultati e rivedere il disegno del sistema sanitario. Bisogna che siano rese chiare e perseguite senza incertezza le scelte strategiche: sanità d’iniziativa, case della salute, prevenzione. Bisogna dare più risorse al sistema pubblico e stoppare la privatizzazione strisciante, determinata anche dal blocco delle assunzioni. Bisogna ridare dignità e supporto al personale sanitario che regge da solo un sistema sempre più mortificato. Insomma, bisogna difendere la sanità pubblica e rilanciarla a partire dai territori, uno dei capisaldi della riforma. Noi ci siamo. Il Pd non pare interessato. Alla destra ovviamente non si può chiedere. Decidiamo Empoli, per una città più giusta e coraggiosa”

Beatrice Cioni candidata sindaca e Fabrica Comune

