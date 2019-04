Servizio Cup nelle farmacie del pistoiese, nuovo programma in arrivo

Gli operatori Estar stanno procedendo per abilitare le farmacie pubbliche e private dell’area pistoiese, all’utilizzo di un programma più performante e stabile che consentirà un nuovo accesso alla rete aziendale per le prenotazioni Cup.

Per questo motivo in alcune farmacie della zona il servizio di prenotazioni potrebbe non essere disponibile in questi giorni e fino alla definitiva installazione del nuovo programma. Il sistema operativo sarà lo stesso che utilizzano in ambito pistoiese gli operatori della Ausl Toscana centro ai front office aziendali. Quanto al personale delle farmacie, sarà l’Azienda a farsi carico di supportare i farmacisti con un idoneo percorso di formazione fino al corretto utilizzo dell’applicativo.

Le farmacie interessate al momento dalla nuova abilitazione e nelle quali potrebbero registrarsi problemi di funzionamento sono cinque e su queste gli operatori sono impegnati per risolvere rapidamente la problematica considerato anche il numero importante di prenotazioni Cup che tra farmacie pubbliche e farmacie private nel pistoiese, sono state effettuate nel solo mese di marzo: ben 332 prenotazioni nelle sette farmacie comunali del pistoiese e 221 prenotazioni nelle 16 private per un totale di 553 prenotazioni. Numeri ugualmente significativi anche nei precedenti due mesi del nuovo anno.

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa

