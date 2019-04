In stazione con 18 dosi di eroina nascoste in bocca: arrestato

Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 23 anni con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane ha attirato l’attenzione degli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile fiorentinaimpegnati in uno specifico servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio intorno alla Stazione Centrale. Dopo aver parlato al telefono cellulare, guardandosi continuamente intorno, il cittadino straniero si è incrociato con un 30enne fiorentino. In via Nazionale è poi avvenuto lo scambio droga/soldi: il 23enne nigeriano ha tirato fuori dalla bocca un paio di dosi di eroina e le ha consegnate al suo cliente in cambio di due banconote da 10 euro. La polizia è subito intervenuta, scoprendo che il pusher nascondeva in bocca altre 16 dosi dello stesso stupefacente. Lo spacciatore è finito in manette, mentre l’acquirente è stato segnalato quale assuntore di droga.

Sempre nella stessa zona una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Toscana ieri ha arrestato un altro spacciatore. Questa volta si tratta di un cittadino del Gambia di 25 anni. Alla vista degli agenti il giovane ha cominciato a correre verso viale Belfiore dove è stato raggiunto e fermato. Durante la fuga ha tentato di liberarsi di poco meno di mezzo etto di hashish. La polizia ha recuperato lo stupefacente e per il 25enne sono scattate le manette per illecita detenzione di sostanza stupefacente.

Fonte: Questura di Firenze

