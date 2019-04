Gioco e disabilità, convegno a La Calamita di Fucecchio

Tutto pronto in piazza Salvo d'Acquisto per la seconda edizione del Convegno "gioco e disabilità" di sabato 13 aprile a partire dalle ore 9.00. L'appuntamento con le famiglie, gli esperti del settore, le insegnanti e con tutti coloro che intendono riflettere sul ruolo del gioco nella crescita dei bambini abili e disabili e di come le attività ludiche possano diventare strumento di inclusione, si rinnova con relatori di rilievo.

Dopo i saluti del Presidente de La Calamita onlus, interverranno le autorità locali nella persona del Sindaco Spinelli e del Vicepresidente e Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Stefania Saccardi che si soffermeranno sull'importanza delle associazioni di volontariato nel sostegno alla disabilità. Il convegno poi entrerà nel vivo con le relazioni tecniche del neuropsichiatra Sales, direttore della U.O.C. Neuropsichiatria Infantile, dello psicologo Lo Manto, coordinatore Percorso Disabilità Intellettiva e di un insegnante che sarà portavoce di un'esperienza diretta di lavoro nel mondo della disabilità. La seconda parte dell'evento, a cui assisteranno gli alunni dell'Istituto Checchi, vedrà come protagonista Cris Brave, il rapper bergamasco portavoce della disabilità che racconterà alcuni momenti salienti della propria vita davanti ad un pubblico giovanissimo, che potrà interagire con il cantante e meditare sul bullismo e le vessazioni che molti ragazzi devono combattere quotidianamente. La mattinata terminerà al Parco giochi dove verrà scoperta una targa di riconoscimento alla Cooperativa Casa Socialista Giacomo Matteotti Castelfiorentino che ha donato un contributo pari al valore di due altalene del parco.

L'associazione, nell'estendere l'invito a tutta la cittadinanza, ringrazia il moderatore del convegno, Giacomo Cioni giornalista e responsabile ufficio stampa e comunicazione che sin da subito si è mostrato disponibile a condurre l'incontro e a guidare gli interventi.

Fonte: La Calamita Onlus - ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio