Ludicomix, meno di 24 ore all'apertura: tutto quello che c'è da sapere

Ludicomix inaugura domani, sabato 13 aprile, la sua 16a edizione. Dalle 9,30 fino a domenica sera, la città di Empoli diverrà teatro di passioni: fumetti, giochi, LEGO, cosplay in una cornice di immaginario fantasy portato in scena da tante associazioni, a partire da Ludicomix stessa, ItLug e ToscanaBricks che organizzano la kermesse col patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e lo stesso Comune di Empoli, I numeri di Ludicomix sono quelli di un evento importante, affermato e apprezzato a 360 gradi: 16 edizioni, 100 espositori/associazioni partecipanti, 21.000 presenze nelle aree tematiche.

Ludicomix 2019 si svolge per buona parte nel centro storico, dentro quelle mura che ci ricordano come 900 anni fa Empoli è stata “incastellata”. Piazze e parchi della città si trasformano nelle location dei tanti eventi in programma, il tutto completamente dedicato a piccoli e grandi appassionati e ai semplici curiosi.

DOVE – Un Ludicomix concentrato nel centro storico. I centinaia di espositori trovano spazio al Palazzo delle Esposizioni (Gioco, Videogioco, Tornei), nella tensostruttura che ha occupato l’intera piazza Farinata degli Uberti più Palazzo Pretorio (Lego), in Piazza della Vittoria (Fumetti, Gadget, Vintage, Autori), Chiostro degli Agostiniani (Illustrazioni), al parco Mariambini e in Piazza della Vittoria (Fantasy Park & Cosplay), al Chiostro degli Agostiniani (Festival dell’illustrazione); in Via del Giglio, Via Ridolfi, Via da Battifolle, Piazza della Vittoria (eventi live collaterali).

MERCATINI - Sabato 13 aprile 2019 in Via Roma torna 'Collezionando', il mercatino di collezionismo, usato e piccolo antiquariato con orario 9-19. Mentre il giorno successivo domenica 14 aprile sempre in Via Roma e con lo stesso orario, si svolgerà la 'Festa dei fiori e di Artigianato' - Floralia. I due appuntamenti sono parte integrante della manifestazione Ludicomix.

ENTRA IL SABATO E LA DOMENICA SARÀ GRATIS - Quest’anno l’associazione Ludicomix ha deciso di offrire qualcosa di più ai visitatori: il biglietto d’ingresso (€ 8.00 l’intero e € 6.00 il ridotto) sarà valido per entrambi i giorni della manifestazione. Entrano il sabato (e conservando il biglietto ed il braccialetto) sarà possibile accedere alle aree a pagamento anche la domenica.

Orari mostra

La manifestazione sarà accessibile al pubblico nei giorni 13 e 14 Aprile 2019, con orario continuato 09.30 – 19.30. Le biglietterie osserveranno lo stesso orario.

Biglietti e riduzioni

Non è necessario un biglietto per entrare nel centro storico di Empoli, ma è necessario un biglietto (unico, giornaliero) per accedere ai padiglioni di Piazza della Vittoria, Parco Mariambini (Fantasy Park), Piazza Farinata degli Uberti (Bricks & Kids), Palazzo Pretorio e nell’area del Palazzo delle Esposizioni; il complesso del Chiostro degli Agostiniani (Autori e Illustratori) è accessibile gratuitamente. Il biglietto intero costa € 8.00, il biglietto ridotto costa € 6.00; il biglietto ed il braccialetto danno accesso a tutte le aree della manifestazione. È possibile acquistare i biglietti in loco, alle biglietterie di Piazza della Vittoria, Palazzo delle Esposizioni e Piazza Farinata degli Uberti. Chi ha acquistato il biglietto online potrà ritirare il braccialetto presso il Punto Accredito di Piazza della Vittoria. Possono avere il biglietto ridotto (direttamente alla biglietteria): chi presenta una delle riduzioni ufficiali distribuite nei mesi antecedenti l’evento; tutti i visitatori compresi tra gli 8 e i 14 anni; cosplayer che si presentano già vestiti alla biglietteria; i disabili motori (accompagnatore gratuito).

THOMAS ASTRUC – Dopo il grande successo dello scorso anno, e grazie alla collaborazione con gli amministratori della pagina Facebook Amour Chassé-Croisé|Miraculous Ladybug Italia e Twitter Miraculous Italia (@miraculousitaly) e alle richieste ricevute dai tanti fan di Miraculous Ladybug (prima petizione a tema Ludicomix), l’organizzazione è riuscita a confermare la presenza di Thomas Astruc anche per la sedicesima edizione.

Domenica 14, dalle 14:00 alle 16:00, presso il Cinema la Perla, avrà luogo l’evento “Miraculous Ludicomix”, una conferenza aperta a tutti i fan di Miraculous Ladybug dove potranno fare direttamente a Thomas le domande sulla serie.

Inoltre, Thomas sarà presente entrambi i giorni di manifestazione a disposizione dei suoi fan che vorranno incontrarlo, grazie alla collaborazione con The Sign Academy di Firenze, che ospiterà

Thomas presso il proprio stand nei seguenti orari: sessione di autografi, stand The Sign, Piazza della Vittoria Sabato 13, 11:00/12:00 e 16:00/17:00; Domenica 14, 11:00/12:00 e 17:00/18:00.

E non finisce qui, per ringraziare tutti i sostenitori, chi ha firmato la petizione avrà l’occasione di acquistare direttamente in fiera, una speciale illustrazione a tiratura limitata creata appositamente da Thomas per Ludicomix.

Thomas Astruc è creatore, coregista, produttore e scrittore di Miraculous Ladybug. Thomas ha lavorato sugli storyboard di Code Lyoko e W.I.T.C.H. e come supervisore per Totally Spies!. È anche noto per il suo lavoro su Wasabi (2001) e Asterix e Obelix Missione Cleopatra (2002). Inoltre ha lavorato anche come guest artist per LoliRock nell’episodio “Batty”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

