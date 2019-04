Elezioni, presentata la prima lista civica in sostegno ad Alessio Falorni

Ambiente, lavoro, sociale, giovani, sport, diritti degli uomini e degli animali e molto altro: la lista civica “Cittadini@Sinistra per Alessio Falorni” si è presentata con i suoi 16 candidati al Consiglio Comunale questa mattina nella sede del Comitato Castello ReLab in Via Bovio a Castelfiorentino.

“Cittadini@Sinistra” di Castelfiorentino ha presentato la propria lista di candidate e candidati (esattamente metà donne e metà uomini) al Consiglio Comunale per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Si tratta di una esperienza già praticata nel 2014, che si ripropone con modalità simili, e un forte rinnovamento fra le fila dei candidati (rispetto a quella lista rimangono Irene Spagli, consigliere uscente, e Marco Cambi).

La caratteristica di questa lista è quella di raccogliere persone con un orientamento politico di sinistra, che si riconoscono in realtà nazionali associazionistiche, nei movimenti ambientalisti, o in partiti politici di di varia estrazione (da Rifondazione ai Verdi, da LEU ai 5 Stelle o altro). A livello locale hanno apprezzato il lavoro della Giunta Falorni, e sostengono quindi la necessità di assicurare una continuità a questo lavoro, innervandola con idee, valori e proposte delle quali si fanno portatori.

Le 16 persone che hanno scelto di correre a fianco di Alessio Falorni con questa lista civica, sono rappresentative di tutto il territorio, e abbracciano tematiche e proposte improntate sui valori della sinistra come l’attenzione per l’ambiente e le piste ciclabili, l’educazione e il mondo dei giovani, la cultura e il teatro, l’agricoltura e la cura del territorio, la difesa dei diritti degli uomini e degli animali e l’abbattimento delle barriere architettoniche, il lavoro e l’integrazione. Volti nuovi e nomi di grande esperienza, pronti a spendere il proprio tempo per migliorare il proprio paese secondo lo slogan “Castello, corri!”

La lista avrà ovviamente una propria autonomia, politica e di proposta, pur ritrovandosi nella coalizione che sosterrà Falorni come candidato e il programma comune che verrà presentato ai castellani.

“Sono molto soddisfatto di questa lista – commenta il candidato Sindaco Alessio Falorni – che riprende la precedente esperienza positiva. È una lista eterogenea, formata da persone che portano freschezza e competenze su temi specifici, che troveranno spazio nel nostro programma. Ho sempre pensato che fosse importante, per guidare una comunità, cercare di rappresentarne il più possibile la complessità; in questa lista penso siano tanti i mondi, che compongono la sinistra a Castelfiorentino, che possano sentirsi valorizzati pienamente, e che possano quindi essere attivamente coinvolti e rappresentati nel nostro progetto amministrativo”

Presentiamo di seguito le candidate e i candidati per “Cittadini@Sinistra”:

Asia Bongini:

Nata a San Miniato il 16 gennaio 1998. Diplomata al Liceo Scientifico Enriques di Castelfiorentino. Attualmente studentessa di Infermieristica presso l’università di Firenze. Da circa quindici anni pratica pallacanestro nella società sportiva ABC Castelfiorentino e si dedica all’organizzazione dell’iniziativa estiva “Stelle del piazzale”.

Claudio Borgioli:

Nato a Poggibonsi il 9 luglio 1991. È diplomato come Dirigente di Comunità a Firenze. Tre anni fa ha fatto il Servizio Civile presso la Misericordia di Castelfiorentino dove sta continuando a fare il soccorritore. Da due anni allena i Pulcini di Membrino e Castelfiorentino Calcio. Appassionato di video giochi e del mondo dei giovani in generale.

Francesca Carzoli:

Nata a Castelfiorentino il 16 settembre 1980. È una libera professionista del settore vitivinicolo. Si occupa di assistere i produttori nei vari adempimenti legislativi e burocratici che il settore richiede. Ha un compagno e una bambina di 4 anni di nome Carlotta che sta frequentando la scuola materna De Gasperi a Castelfiorentino. Ricopre il ruolo di vicepresidente del Circolo Arci I Praticelli.

Roberto Carfagni:

È nato a Firenze il 24 ottobre 1950 ,ha lavorato nel settore farmaceutico e nel settore commercio (abbigliamento alta moda), per poi approdare per scelta nel settore edile con prevalenza restauri conservativi sempre su Firenze. Trasferitosi a Castelfiorentino ha poi trovato lavoro presso una cooperativa edile nata nel 1946, la quale ha permesso di arrivare alla meritata pensione. Appassionato di storia, arte e in particolare dei centri storici italiani. Attualmente fa parte della Fiab Federazione italiana amici della bicicletta, dalla quale è scaturita Valdelsa Ciclabile Castelfiorentino.

Greta Cinci:

Nata a Empoli il 9 maggio 1997. Ha conseguito il diploma al Liceo Economico-Sociale di Empoli e studia scienze del servizio sociale presso l'Università di Pisa. Si impegna nella "Polisportiva I' Giglio" come barista presso "I' Barrino" del Parco Roosevelt. Da sempre vicina ai principi di uguaglianza, ha sostenuto fermamente i diritti delle donne e l'importanza della cultura (soprattutto fra i giovani castellani).

Marco Cambi: Nato a Castelfiorentino il 17 giugno 1960. Si è occupato di commercio e marketing per il settore agroalimentare. Già candidato per Cittadini@sinistra nel 2014 rinnova la sua volontà di valorizzare Castelfiorentino nel suo insieme e in modo particolare la storia e l'agricoltura del paese.

Silvia De Lucia:

Nata a Caserta il 24 maggio 1994. Si è trasferita a Castelfiorentino un anno fa, per scelta, grazie ad amicizie, interessi e passioni. Lavora come educatrice presso la Comunità a dimensione familiare di San Martino che ospita minori. Studia Scienze dell’educazione (in ambito disagio giovanile e disabilità) ed ha seguito un corso di formazione per tecnico dell’animazione socio–educativa che le ha permesso di lavorare nel mondo dell’educazione. È socia-fondatrice e volontaria dell’associazione Karibù Arciragazzi che si occupa di educazione e benessere per minori e i giovani. Nel 2016 è stata scelta tra migliaia di giovani per un progetto in Brasile come volontaria e reporter con un’associazione che si occupa di bambine, donne ed adolescenti vittime di violenza.

Alessandro Di Masi:

Nato a Empoli il 6 luglio 1990. Il primo mestiere è l’elettricista ma ha fatto tanti lavori nonostante la giovane età. Le passioni sono il viaggio e il volontariato nel quale si impegna attivamente in Africa, principalmente in Tanzania.

Eleonora Di Martino:

Nata a Quinta Normal, Cile il 2 settembre 1985. È mamma e attivista per i diritti dei disabili; intende apportare il suo contributo per rendere il paese alla portata di tutti e realmente inclusivo sotto molteplici punti di vista. Lavora presso AMPAS, ha la passione per il teatro e recita in modo amatoriale con la compagnia "Tra i binari".

Marco Lari:

Nato a Empoli l’1 aprile 1986, è Fondatore e titolare di Riot Design web design & marketing agency di Empoli. Calciatore dilettante per il Cambiano United e Bartender per passione. Vive a Castello alto e ama la fotografia con un’attenzione particolare per il turismo. Appassionato in generale di sport, cinema, musica, viaggi e letteratura.

Stefania Giglioli:

Nata a Firenze il 27 aprile 1968. È cresciuta secondo i principi di uguaglianza e ha sempre messo in atto questo principio. Lavora come insegnante e oltre ad insegnare cerca sempre di imparare anche dai ragazzi perché la vita è uno scambio di aiuti, di sentimenti, di conoscenze per cui ognuno può apprendere dagli altri. La sua passione sono gli animali, tutti, ma in particolare i gatti. È una volontaria e si occupa appunto della salvaguardia dei felini e degli animali.

Fabio Serrozzi:

Nato a Empoli l’11 settembre 1974, cambianese doc, è un coltivatore diretto e le sue attività quotidiane sono mirate al rispetto e alla salvaguardia della terra e dell'ambiente, degli animali e dei diritti umani. Ha la passione per lo sport e da anni segue Scuole Calcio locali e progetti sportivi all'interno degli istituti scolastici nella zona.

Irene Spagli:

Nata a Firenze il 10 maggio 1984. Neo mamma, da 10 mesi a tempo pieno, è consigliere uscente. Si occupa di gestione immobiliare con un master in real estate management.

Massimo Simoncini:

Nato a Castelfiorentino il 3 luglio 1962. È operaio metalmeccanico precario, ha sempre fatto attività politica e sindacale ed è iscritto alla Cgil. Fino a gennaio era sindaco revisore dell'assemblea regionale della Fiom. Ha seguito tutta la vicenda della Shelbox essendo nella Rsu.

Isabella Vezzosi:

Nata a Vinci il 4 ottobre 1977. Prima di tutto è una mamma e un moglie che cerca di portare avanti questi grandi ruoli. Ha realizzato il suo sogno più grande, infatti è riuscita a portare su un palco (e in un libro) la sua storia di bullismo e a raccontare la sua esperienza ai ragazzi: il dolore provato, adesso, non è più vano ma è diventato una forza per aiutare chi deve affrontare questo brutto mostro.

Olsien Vefa:

Nato a Fushë Krujë in Albania, è madrelingua albanese e cittadino italiano da qualche anno. Vive in Italia da poco più di vent'anni e da sedici a Castelfiorentino. Ha frequentato le scuole superiori all’istituto superiore Enriques e lavora da nove anni come tecnico informatico in un'azienda situata nella località di Cambiano.

Tutte le notizie di Castelfiorentino