Nel cuore della città va in scena il Festival “Firenze dei Bambini”

Una risposta di pubblico straordinaria, quella riservata alla prima giornata “pubblica” di Firenze dei Bambini. Dopo le anteprime per le scuole della giornata di venerdì, oggi la città è stata invasa dalle famiglie e da migliaia di bambini. Un successo trasversale, che ha coinvolto tutte le sedi. La giornata di oggi si è conclusa con lo spettacolo di Massimiliano Finazzer Flory, “Essere Leonardo da Vinci”,un’intervista impossibile al genio vinciano adattata appositamente per i più piccoli. E per un gruppo di bambini, assieme ai genitori, la straordinaria possibilità di dormire in sacco a pelo nel Salone dei Cinquecento, tra affreschi e soffitti dorati: un appuntamento attesissimo, che ha fatto registrare un vero e proprio boom di richieste di prenotazione.

L’ultima giornata di iniziative

Dieci luoghi coinvolti, noti e da riscoprire, in centro e non solo: Palazzo Vecchio, il Complesso di San Firenze, il Cinema La Compagnia, Piazza Santissima Annunziata e l’Istituto Geografico Militare, il Complesso delle Murate, il Giardino e la Biblioteca dell’Orticoltura, la Manifattura Tabacchi, la Biblioteca Thouar e il Complesso delle Leopoldine in piazza Tasso, la Biblioteca delle Oblate. Senza contare i musei e le biblioteche che per il weekend offrono una programmazione straordinaria, tutta a tema Leonardo, e le numerose iniziative sparse per la città. Persino l’Accademia di Belle Arti rende omaggio all’artista per eccellenza con un atelier di disegno no-stop sul paesaggio e sulla figura umana.

In Palazzo Vecchio, come sempre cuore dell’evento: i cortili saranno animati da giochi e attività, con spazio dedicato ai piccolissimi e un insolito “leone leonardiano” (a memoria del fantastico leone realizzato da Leonardo per le grandi feste di corte ma anche dei leoni veri che realmente abitavano il palazzo); in Sala d’Arme un laboratorio per reinterpretare il dipinto più famoso del mondo, la Monnalisa; nel palazzo percorsi e attività centrate sulla mitica Battaglia di Anghiari e sulla grande mostra in corso Leonardo e Firenze. E a pochi metri, in San Firenze, attività tematiche al Museo Zeffirelli e l’installazione teatrale ispirata al Codice da Vinci a cura di TPO.

Al Cinema della Compagnia grandi proiezioni su Leonardo (fra cui la recente produzione RAI) e laboratori tematici; in piazza SS. Annunziata spazio ai laboratori al Museo degli Innocenti e all’Istituto Geografico Militare con un focus sull'ingegno di Leonardo: le Forze Armate anche domani saranno presenti in piazza - e presso il Giardino dell'Orticoltura - per accogliere i più piccoli, pronte a fargli conoscere il mondo degli uomini e delle donne con le stellette; alle Oblate letture e laboratori tematici negli spazi della biblioteca per bambini e ragazzi e la spettacolare installazione sul volo firmata Studio Azzurro, con numerose attività correlate.

Alle Murate ancora un grande allestimento, ovvero le gru e le macchine da costruzione leonardiane realizzate da ArtesMechanicae, con l’invito a prendere parte a laboratori sull’argomento, giochi e attività nelle piazze, un murales che prenderà vita con il celebre artista Toxic, incontri con grandi pensatori e laboratori con grandi artisti.

Presso il giardino dell’Orticoltura percorsi e attività en plein air a tema natura, flora e fauna, letture animate e iniziative in biblioteca, un giardino delle arance da scoprire, infine l’ormai classico pranzo offerto alle famiglie dalla refezione scolastica nella splendida cornice del Tepidarium, affiancato da numerose proposte sull’alimentazione.

Ancora, la Manifattura Tabacchi si offre come inedita location di attività e laboratori per ogni età e ogni interesse, dalla tecnologia all’arte, dalla scienza al teatro, fino agli spettacoli messi in scena nel cortile.

La Biblioteca Thouar e le Leopoldine, in Oltrarno, presenteranno nel chiostro attività, installazioni e spettacoli senza sosta, in biblioteca letture animate, nella sala monumentale l’opera sonora di Francesco Pellegrino e Anita Barghigiani.

Per proseguire poi nel resto della città, con la vivace programmazione dei musei, dalle biblioteche, dai teatri e dagli altri luoghi cittadini: a ricordarci che anche dopo questi incredibili tre giorni avremo luoghi nei quali continueremo a trovare un’offerta per le famiglie.

Il Festival si concluderà domenica 14 aprile alle ore 17: oltre alle decine di attività nelle varie sedi, l’appuntamento per tutti è proprio alle ore 17, nel Salone dei Cinquecento, con “la lezione di coro più grande che c’è”, curata da Venti Lucenti.

Per favorire la massima presenza possibile di bambini nelle attività, ogni bambino può essere accompagnato massimo da un adulto . Le attività saranno prenotabili fino alle h16 di venerdì 12 aprile. Si prega di presentarsi con la conferma di prenotazione stampata o visualizzabile su smartphone o tablet.

Musei Civici gratuiti:

Come ogni anno per tutti coloro che prenderanno parte alle attività sarà consentito l’accesso gratuito ai Musei Civici Fiorentini: in tutte le sedi del festival sarà consegnato ai partecipanti uno speciale braccialetto che esibito nelle biglietterie dei musei di Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Museo Stefano Bardini e Chiostri di Santa Maria Novella darà diritto all’ingresso.

Per informazioni:

www.firenzebambini.it

info@firenzebambini.it

L’evento è promosso dal Comune di Firenze, Direzione Istruzione, Le Chiavi della Città ed è a cura di MUS.E

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze