Presentata la lista 'Democratici per Vinci' a sostegno di Giuseppe Torchia: ecco i candidati

Ieri sera all’assemblea comunale del Partito democratico di Vinci è stata presentata la lista “Democratici per Vinci”, che sosterrà la candidatura a sindaco di Giuseppe Torchia, che si propone per un secondo mandato.

“Mi fa un immenso piacere vedere queste persone, quasi tutti amici, che hanno deciso di affrontare questa sfida insieme a me. Sono lusingato e insieme orgoglioso di trovarmi a fianco tutti voi. Grazie per la fiducia. Il nostro obiettivo è lavorare per rendere Vinci un luogo dove vivere bene e trovare i servizi necessari, un posto dove sia facile fare impresa e trovare occasioni di lavoro, socialità e cultura. Le basi ci sono, a noi lavorare per raggiungere questo obiettivo”.

Sedici candidati, nove donne e sette uomini.

“Sono fiero di presentare una lista che è composta da ottime persone che vengono dal Partito democratico e da altrettante della società civile. Una lista che è a maggioranza femminile, segno di un impegno importante delle donne nella nostra comunità. Tutte persone che amano e conoscono Vinci e le sue peculiarità. Questa è la forza che contrapponiamo ai nostri avversari, la nostra voglia di fare buona politica e di continuare a migliorare la vita dei nostri concittadini” così Francesco Marzocchini, segretario del pd locale, commenta la presentazione candidati.

Ecco chi sono i candidati:

Cristian Benvenuti 30 anni, sposato con Luisa, padre di Mattia. Impiegato, abita a Vinci. Iscritto al Partito democratico dal 2014 è stato segretario dei Giovani democratici di Vinci

Ama la storia, la cultura culinaria, lo sport e soprattutto la democrazia.

Maurizio Cappelli, 44 anni, impiegato, vive a Spicchio. Militante del Partito democratico da diversi anni, ha deciso di candidarsi al consiglio comunale per la prima volta. Ama fare sport e guardarlo in tv.

Chiara Ciattini, 57 anni, sposata, mamma di Caterina, Zoraide e Vittoria, vive a Vinci. Dopo il diploma ha iniziato subito a lavorare e ora ricopre la carica di quadro direttivo all’Agenzia delle Entrate a Pistoia. Da molti anni collabora come volontaria con la Caritas Vinci,

nella parrocchia di Santa Croce. Per la prima volta si candida al consiglio comunale. Ama la musica e le piace cantare.

Mila Chini, 44 anni, compagna di Francesco, di Vinci. Fa l’avvocato ed è iscritta al Partito democratico fin dalla sua fondazione. Consigliere comunale uscente è vice segretario dell’Unione comunale Pd Vinci e membro della segreteria di Federazione. Ama i romanzi, le serie televisive crime e pratica idrobike.

Daniela Fioravanti, 37 anni, nata a Empoli, avvocato, abita a Sovigliana.

Ama passeggiare al’aria aperta ascoltando musica e nuotare. Proviene dalla società civile ed è alla sua prima esperienza politica.

Paolo Frese, 48 anni,sposato con Moira e, da 22 mesi, padre di Francesco Ernesto, di Sovigliana. E’ responsabile amministrativo di tre società nell'ambito dell'intermediazione assicurativa. Capogruppo Pd nella scorsa legislatura e delegato di Vinci dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.Membro di alcune associazioni, appassionato di musica, teatro, sport e viaggi.

Sara Iallorenzi, 43 anni, sposata con Andrea, mamma di Leonardo, laureata in giurisprudenza, impiegata. Assessore uscente della giunta di Giuseppe Torchia con varie deleghe fra cui attività produttive, lavoro e sport. Ama sciare, ascoltare musica e andare al cinema.

Franscesco Marzocchini, 41 anni, avvocato penalista, vive a Spicchio. Entra nel Pd Vinci nel 2010 e ne diventa segretario comunale nel 2013. Viene riconfermato per il secondo mandato nel 2017. Dall’età di 17 anni fa parte di una compagnia teatrale amatoriale a Montelupo.

Pamela Masi, 44 anni, sposata, mamma di Diego, medico veterinario, abita a Sant’Ansano. Amante degli animali natura e della libertà di pensiero. È per la buona politica che sa dare risposte sensate ai problemi dei cittadini.Proviene dalla società civile ed è alla sua prima esperienza politica.

Tamara Morelli, 65 anni, sposata, mamma di Alessio, insegnante in pensione. Vive a Spicchio è iscritta al pd. Molto attenta al sociale e al mondo giovanile. Ama scrivere e la cultura in generale.

Edi Palatresi, 42 anni residente a Vinci dalla nascita, sposata, mamma di due figli. E’ un’ imprenditrice, amante delle proprie tradizioni, trasmesse dai propri nonni e dalla gente del paese. Si presenta per la prima volta come candidata al consiglio comunale.

Pierpaolo Pantanelli, 51 anni, sposato con Silvia, babbo di Giulio. Avvocato, abita a Vinci.

Strettamente legato al territorio è impegnato nella cooperazione locale.

Appassionato di storia, segue attentamente la politica sin da giovane, anche se questa è la prima esperienza attiva.

Valentina Tofanelli, 46 anni, sposata, mamma di Giada e Sara, vive a Sovigliana. Fa parte di associazioni di volontariato impegnate nel sociale, ama cucinare, il trekking e il calcio.

Proviene dalla società civile ed è alla sua prima esperienza politica.

Silvia Vezzosi, 56 anni, mamma di Dario, abita a Sovigliana. Ama leggere, andare al cinema e fare sport. Proviene dalla società civile ed è alla sua prima esperienza politica.

Giulio Vezzosi, 30 anni, abita a Vinci. Laureato in storia contemporanea lavora nell'ufficio comunicazione e marketing di un'azienda di Empoli. Inizia ad avvicinarsi alla politica nel 2012 e dal 2013 è membro della segreteria del Pd di Vinci con delega alla comunicazione.

Appassionato di atletica, che ha praticato per anni, e fotografia, fa parte del Fotoclub Vinci.

Vittorio Vignozzi, 38 anni, babbo di Vanni, marito di Agnese, vive a Spicchio. Laureato in giurisprudenza, impiegato presso la Asl Toscana Centro, consigliere comunale uscente e consigliere dell’Unione dei Comuni, componente del consiglio direttivo nazionale dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA). Appassionato di storia del novecento e affascinato dalla tecnologia.

