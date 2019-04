Scattato il conto alla rovescia per il 27° meeting nazionale 'Città di Empoli', in calendario da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno alla piscina comunale scoperta nel parco di Serravalle. Il T.N.T. Empoli, società organizzatrice di una manifestazione in costante crescita nel panorama del nuoto italiano, sta allestendo il programma della tre giorni di gare in vasca di 50 metri e presto svelerà pure le iniziative collaterali. I portacolori del club presieduto da Giovanni Pistelli, nel frattempo, continuano a centrare risultati significativi in tutte le categorie. Nel 10° memorial 'Eluandro Garuglieri' a Bellariva – Firenze, i due biancazzurri presenti hanno acquisito in complesso quattro medaglie. Filippo Monepi, classe 2001, si è aggiudicato i 200 dorso e i 200 misti maschili tra gli Junior, mentre Karina Deganello, nata nel 2000, ha guadagnato la piazza d'onore sui 100 e 400 stile femminili nei Senior. Performance di spessore sono inoltre scaturite, a San Casciano Val di Pesa, dagli Esordienti 'A' nella 1a prova estiva del campionato regionale. Hanno tra l'altro realizzato il tempo più basso Mattia Merighi ('06) e Leonardo Mancini ('07) sui rispettivi 200 dorso, nonché Matilde Milli ('07) nei 200 rana. Gli Esordienti 'B', da parte loro, si sono distinti anche per aver firmato due migliori prestazioni cronometriche.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

