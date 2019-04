Seconda giornata della coppa Toscana: i risultati della Toscana Atletica Empoli

Tanti i buoni risultati per la Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti. Uno su tutti la doppietta societaria nel triathlon di marcia, con la vittoria di Sara Iori, con 1604 punti e il secondo posto della compagna di squadra Emma Buonaccorsi con 1450 punti. Le due si sono date battaglia soprattutto sulla gara di 1 km di marcia, dove ha vinto la Iori per pochi decimi . Altri ottimi risultati vengono dal salto in lungo femminile con il 3.98, che è valso il sesto posto a Gaia Lazzeri, l'ottimo personale di Viola Menichetti sui 600 con 2.04 e il buon quarto posto di Andrea Bruscoli sui 60 con 8.6.

