Studenti greci a scuola di agriturismo toscano

tudenti greci a scuola di agriturismo toscano. A Pistoia, nell’ambito di un incontro istituzionale degli agriturismi Campagna Amica-Terranostra, nei giorni scorsi un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo di Glyfada (Atene) ha ‘interrogato’ i componenti del parlamentino degli agriturismi della Toscana, che hanno spiegato come è organizzata, il ruolo di Campagna Amica e i numeri della grande realtà toscana: “gli ultimi dati segnalano una crescita nelle presenze, con 3.900.000 pernottamenti nei 4.568 agriturismi toscani –ha spiegato Luca Serafini, che guida gli agriturismi toscani Campagna Amica-Terranostra-. Abbiamo descritto agli studenti l’importanza di un’associazione per supportare le aziende agricole che fanno integrazione del reddito con attività connesse: ospitalità, cucina e tanto altro”. I ragazzi greci sono in Italia nell’ambito di UE Erasmus+, il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa.

A fare gli onori di casa il presidente di Coldiretti Pistoia, Fabrizio Tesi, ed il direttore Simone Ciampoli. “Si conferma il primato della Toscana nell'offerta agrituristica italiana, 1 agriturismo su 5 è nella nostra regione–ha spiegato Fabrizio Tesi-, e pure la capacità di dare una risposta positiva alla domanda del mercato, attraverso un'offerta sempre più diversificata. Arricchita dalla presenza dei nostri cuochi contadini”.

“Gli agrichef –ha aggiunto Giuseppe Corsini, presidente pistoiese degli agriturismi Campagna Amica-Terranostra, agrichef lui stesso- sono espressione della nuova agricoltura, che rivestono un ruolo doppio: da un lato sono agricoltori dall’altro promotori del cibo del territorio che cucinano e propongono negli agriturismi. In provincia di Pistoia siamo già tanti i cuochi contadini iscritti all’albo nazionale degli agrichef Campagna Amica”. A chiusura dell’incontro non poteva mancare per gli studenti greci la degustazione dei prodotti tipici offerti dagli imprenditori agrituristici, tra cui la torta pasquale senese, la torta salata di verdure dell’orto, olio, miele, yogurt, crema di ricotta, castagnaccio. Oltre a Luca Serafini e Giuseppe Corsini, fanno parte del consiglio degli agriturismi Campagna Amica-Terranostra della Toscana Francesca Buonagurelli, Raffaele Edlmann, Simone Ferri Graziani, Marco Masala, Fabrizio Rappuoli.

Tutte le notizie di Pistoia