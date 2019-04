Camper, Braccini diventa coordinatore sindacale regionale

In data odierna si sono riunite le Rsu Fiom delle aziende interessate al settore dei camper e le strutture sindacali Fiom di Firenze e Siena per discutere sulla situazione del settore, i cambiamenti che si prospettano, i carichi di lavoro, gli assetti organizzativi delle varie imprese, le condizioni di lavoro, la sicurezza e l’ambiente nei vari luoghi di lavoro, gli appalti che ruotano intorno al settore.

Nel comparto delle aziende che producono camper tra le provincie di Firenze e Siena (che si presenta come una specie di distretto) si riscontrano migliaia

di addetti e importanti marchi aziendali quali Laika, Triganò, Sea, Luano. Il coordinamento ha ritenuto necessario avviare un lavoro di analisi ed uno specifico studio di settore, anche al fine di definire linee sindacali che diano risposte contrattuali a tutti i lavoratori.

La delegazione sindacale ha deciso altresì di incaricare Massimo Braccini, segretario generale della Fiom Toscana, quale coordinatore sindacale Fiom

per il settore dei camper. Il coordinamento sindacale tornerà' a riunirsi il prossimo mese per approfondire e analizzare i dati settoriali e per definire specifiche linee di indirizzo contrattuali.

Fonte: Fiom Cgil Toscana

