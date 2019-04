Termalismo, instaurato il tavolo per valorizzare il sistema toscano

Si è instaurato il tavolo sul termalismo in Toscana. In un incontro al quale hanno partecipato gli assessori al termalismo e quello allo sviluppo economico, insieme ai tecnici dell'assessorato alla sanità e ai rappresentanti delle tre Terme, Chianciano, Casciana e Montecatini, si è avviato il tavolo che avrà come obiettivo quello di supportare la Regione nella definizione di azioni riguardanti le politiche di valorizzazione del sistema termale.

Come previsto infatti dalla recente decisione assunta dalla giunta regionale, la Regione riconoscendo il valore del termalismo in Toscana, ne supporterà la fase di transizione connessa alla razionalizzazione delle società partecipate, prevedendo una promozione del sistema come prodotto unico.

Alti rimangono l'interesse e l'attenzione della Regione verso questo settore, come ha detto l'assessore regionale alle terme. A questo proposito, si sta lavorando anche alla definizione del rapporto tra le società termali ed il sistema sanitario regionale con una proiezione pluriennale.

