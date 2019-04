Pontormo e Leonardo più vicini che mai nella video-installazione a Empoli

Empoli partecipa alle Celebrazioni Leonardiane con un video multimediale dedicato al rapporto del Genio con Jacopo Carrucci, più comunemente noto come il Pontormo. Un filmato nato e pensato proprio per la Casa natale del pittore empolese, nel borgo di Pontorme, è stato proiettato oggi, a pochi giorni dalla visita del presidente della Repubblica Mattarella a Vinci. La responsabile dei Beni Culturali del Comune Cristina Gelli e l'ex direttore degli Uffizi Antonio Natali sono i curatori del progetto, realizzato da Art Media Studio: un video con un linguaggio semplice che vuole parlare dei parallelismi tra i due artisti, nell'anno del 900esimo anniversario dall'incastellamento di Empoli. Il video sarà disponibile per i visitatori fino a fine 2019.

"È fondamentale, quando investiamo su un'operazione di divulgazione come lo è la video installazione ‘Leonardo e Pontormo’, pensare alle scuole e ad avvicinare le nuove generazioni alla cultura - spiega il sindaco Brenda Barnini - Sono convinta che sarà uno strumento apprezzato e utilizzato dal mondo della scuola, dagli insegnanti e piacerà molto ai ragazzi. È fondamentale, quando investiamo su un'operazione di divulgazione come lo è questa, pensare alle scuole e ad avvicinare le nuove generazioni alla cultura".

"Già dall'intervento del professor Galluzzi per Mattarella a Vinci era centrale il lavoro rigoroso effettuato su Leonardo, lontani dai miti tramandati nei secoli. Questo video è una grande occasione per Empoli e per i cittadini"

Donatella Carmi, vice presidente Fondazione CrFirenze, era presente in rappresentanza dell'ente che ha contribuito nella realizzazione del filmato: "Pensare ai giovani e ai più fragili è al centro della nostra missione. Abbiamo la cultura tra i nostri punti d'azione".

Infine Natali: "Il Rinascimento porta un'eredità culturale ed etica da attuare e recuperare rispetto a come vanno le cose oggi. Con questo video ho voluto perseguire un obiettivo che ho da sempre, avere un rapporto non mediato coi giovani, un'aspirazione a educare che la cultura deve avere sempre".

