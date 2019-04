Presentata la nuova sede dell'Associazione Paraplegici a Livorno

Presentata questa mattina alla presenza dell’assessore regionale del diritto alla salute la nuova sede della Associazione Paraplegici collocata all’interno del padiglione 29 dell’ospedale di Livorno reso accessibile e pienamente fruibile attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La nuova sede, come ricordato dal presidente della Associazione Paraplegici Livorno, permetterà di riunire e fornire servizi per una "autonomia ritrovata", un punto di ripartenza dopo un evento invalidante. I nuovi spazi, a misura di "sedia a ruote", permettono di muoversi liberamente nonostante difficoltà motorie, serve adesso il coraggio di mettersi in gioco. A tre di loro, Pino Vitiello , Fabrizio Peri e Danilo Conterio che hanno avuto questo coraggio, ma che sono recentemente scomparsi sarà dedicata l’officina della idee, uno spazio di aggregazione e socialità presente all’interno della sede.

L’assessore regionale al diritto alla salute ha poi sostenuto che una comunità che accoglie e include è più forte e più ricca. Per questo la Regione Toscana ha voluto partecipare a un momento di festa così importante per la città come l’apertura di uno spazio dedicato a persone che, pur nelle difficoltà della vita, riescono a trovare la forza per mettere a disposizione le loro capacità assumendo un ruolo attivo e da protagonisti.

Il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha colto l’occasione per ringraziare l’associazione Paraplegici Livorno che da sempre ha un rapporto importante con la sanità pubblica, tutti i professionisti del dipartimento tecnico impegnati nella realizzazione della sede e la Regione Toscana che ha supportato il progetto.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno