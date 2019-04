Santa Chiara Lab, Gsk incontra gli studenti UniSi

Prosegue il progetto di collaborazione fra il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena e Confindustria Toscana Sud in merito al tema della valorizzazione delle competenze trasversali, arricchendosi della presenza di GSK Vaccines Italia, società del gruppo GSK specializzata nella ricerca e produzione di vaccini, punto di riferimento del distretto delle Scienze della Vita.

GSK partecipa per la prima volta al progetto “Soft Skills, Strong Future” incontrando gli studenti in due occasioni, giovedì 18 aprile e giovedì 16 maggio, durante le quali sarà affrontato il tema “Energy & Resilience: competenze chiave per garantire performance efficaci e continuative”.

“Siamo molto contenti – afferma Benedetta Caselli,HR Effectiveness Country Lead di GSK – di partecipare a questo progetto di formazione. Il tema che proponiamo è del tutto coerente con il percorso di sviluppo delle competenze trasversali, che sta alla base del progetto di Confindustria e Università in quanto è fondamentale fornire strumenti, attraverso i quali poter affrontare il continuo cambiamento presente oggi nel mondo del lavoro, consentendo di raggiungere al meglio gli obiettivi aziendali. Ecco quindi che proporremo agli studenti due giornate di laboratori interattivi, allo scopo di aiutarli a gestire il cambiamento in maniera efficiente ed efficace, facendo leva sulla loro energia fisica, mentale, emotiva e spirituale, in pratica, la loro resilienza: crediamo che affrontare queste tematiche già durante il periodo universitario, sia utile agli studenti per prepararsi al mondo del lavoro”.

