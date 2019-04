Verificatori aggrediti, Alberti (Lega): "Tolleranza zero e controllori sui bus"

Il candidato alle elezioni Europee, Jacopo Alberti (Lega), aveva proposto già da tempo di reinserire la figura del controllore sui bus. “Chi è senza biglietto non sale”

“Scene come quelle di ieri sul 13 non devono più accadere a Firenze, né in Toscana – dice il consigliere regionale della Lega e candidato alle elezioni europee, Jacopo Alberti – dispiace soprattutto per i verificatori aggrediti, e auguro pronta guarigione a colui è rimasto ferito. Me esprimo solidarietà anche ai passeggeri regolai, coloro che avevano pagato biglietto o abbonamento, che hanno dovuto assistere a questa brutale aggressione”.

“Avevo proposto già da tempo, e lo ribadisco, di inserire tra i compiti del ‘servizio alla comunità’, cui i beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti, il ruolo del ‘controllore’ sui mezzi pubblici, come era un tempo. In questo modo, nessuno potrebbe fare più il furbetto. #TolleranzaZero: o paghi o non sali. Ma – conclude il candidato alle Europee - il soggetto che ieri si è reso protagonista dell’aggressione deve essere espulso dall’Italia, non solo da Firenze. E’ un soggetto pericoloso e lo ha ampiamente dimostrato”.

