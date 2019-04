Tariffa del servizio idrico: agevolazioni per le fasce di redditto più basse

Dal 18 aprile al 15 giugno sarà possibile richiedere il “Bonus Sociale Idrico Integrativo”, per le agevolazioni tariffarie del servizio idrico, che vanno ad aggiungersi a quelle già disponibili a livello nazionale attraverso il “Bonus Idrico Nazionale”.

L’Autorità Idrica Toscana, infatti, ha assegnato al Comune di Quarrata l’importo di 59.374,99 euro, quale quota del fondo per la concessione di agevolazioni a favore delle “utenze deboli” per l’anno 2019.

Per individuare i destinatari del bonus, il Comune di Quarrata ha pubblicato un bando, al quale sarà possibile presentare le domande di agevolazione secondo le modalità espresse sul sito del Comune di Quarrata, in home page.

Vi possono partecipare i soggetti residenti nel Comune di Quarrata titolari di un'utenza idrica singola o fruitori di un'utenza condominiale (limitatamente all'abitazione di residenza), in possesso di Isee pari o inferiore a € 13.000 (per le famiglie con almeno 4 figli, il valore massimo di Isee è di € 20.000).

I modelli di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Quarrata all'indirizzo web www.comunequarrata.it, oppure ritirati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Corrado da Montemagno, 19 - c/o La Civetta, nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30; martedì 14,30 - 17,30; sabato 08,30 - 12,00.

La domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e, pena esclusione, firmata dal richiedente, dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 15 giugno 2019 secondo una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Quarrata, Via Vittorio Veneto, 2;

- spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R, tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Quarrata, Via Vittorio Veneto, 2, con indicazione sulla busta della seguente dicitura "Contiene domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di contributi economici sulla Tariffa del Servizio Idrico anno 2019".

- inviata tramite PEC al seguente indirizzo: comune.quarrata@postacert.toscana.it.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Quarrata