Il calcetto dell'Enriques di Castelfiorentino per la Toscana alle finali nazionali

L'Istituto Superiore "F.Enriques" di Castelfiorentino è riuscito a raggiungere l'ambito traguardo di rappresentare la Regione Toscana alle finali nazionali di calcio a 5 che si svolgeranno a Giulianova Marche dal 14 al 18 maggio. A questo brillante risultato l'Istituto castellano è giunto senza mai perdere una partita nel lungo percorso che lo ha portato a vincere prima le fasi provinciali con gare disputate in due giornate a Firenze presso lo stadio comunale Gino Bozzi, poi le finali interprovinciali giocate sempre a Firenze negli impianti sportivi di Campo di Marte, e infine le fasi regionali giocate a Prato. L'Enriques ha quindi successivamente battuto nelle fasi provinciali le squadre del Calamandrei, dell'Elsa Morante, del Buontalenti, del Machiavelli, del Gobetti Volta. Nelle fasi interprovinciali i magnifici 10 dell'Enriques hanno sconfitto per 7 a 5 il Liceo Sportivo Piaggia di Viareggio per la Provincia di Lucca e con il punteggio di 5 a 3 il Liceo Sportivo Salutati di Montecatini, in rappresentanza di Pistoia. L'Istituto di Castelfiorentino si è quindi aggiudicato il posto alle regionali.

I calciatori e i docenti Daniela Casagli e Federico Principe, che avevano seguito la squadra fino ad allora, non hanno però fatto in tempo ad esultare che subito si sono dovuti preoccupare dell'organizzazione della squadra poiché il giorno stabilito per le regionali vedeva in gita scolastica i due docenti e ben sei allievi della squadra, tutti costituenti la 3 °B Relazioni Internazionali, impegnati, proprio con la loro professoressa di Educazione Fisica Daniela Casagli, in una gita di carattere sportivo in Maremma. L'Istituto Enriques è però una grande scuola e l'infaticabile Casagli è riuscita a scovare ben sei bravi calciatori da aggiungere ai cinque titolari rimasti. Hanno disputato così le finali regionali pratesi lo straordinario portiere Paolo Desideri, protagonista di spettacolari salvataggi in tuffo, che ha avuto il suo secondo in Filippo Petri; gli impeccabili difensori Alessandro Salvestrini e Tommaso Ceccarelli, che hanno tirato una cerniera ermetica davanti alla porta, ricacciando con lucidità e mestiere i pur bravissimi attaccanti pratesi e senesi; gli esterni titolari Cosimo Severi e Marco Bianchi, più volte andati in goal, veri lottatori su tutti i palloni, a cui si sono uniti Gianfranco Bici, Alessandro Loffredo e Gabriel Chesi; la punta di diamante Lapo Salvetti, cesellatore di perfetti tocchi palla goal, a cui si è affiancato l'altro bravissimo attaccante Gianni Ciampalini. Mancava solo chi potesse accompagnare e seguire la squadra nelle fondamentali partite da disputare tutte con scuole già vincitrici nella loro Provincia. Marco Lisi e Pablo Roggi, due docenti che di calcio ne masticano da sempre, membri fondatori della squadra di Istituto dei Professori, con grinta, intelligenza e competenza, hanno, per l'occasione, saputo guidare splendidamente la squadra alla vittoria regionale.

Il punteggio è ormai storia! Prima l'Enriques ha lasciato a casa proprio i padroni di casa del Datini di Prato con un netto 6 a 3 mentre il Siena vinceva agilmente sul Pisa. Infine, come nelle vecchie battaglie medievali tra fiorentini e senesi, Firenze ha sconfitto Siena e l'Istituto "Enriques" di Castelfiorentino si è imposto ancora su un Liceo Sportivo, il fortissimo "Galilei" di Siena.

L'augurio più grande che possiamo fare all'Istituto castellano è di continuare a brillare anche nelle fasi nazionali, portando con onore fino alla vetta la maglia della loro scuola.

Fonte: Ufficio stampa

