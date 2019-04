Codice Celiachia, Scaramelli (Pd): "Bel risultato frutto del lavoro del Pd e della Commissione"

“L’addio ai buoni cartacei per la celiachia dal 1 giugno è un altro risultato concreto della nostra Regione, frutto del lavoro del Pd e della commissione Sanità, che da tempo sta lavorando per dare risposte alle tantissime persone (17mila) che in Toscana sono affetti da morbo celiaco o dermatite erpetiforme “. Così il presidente Stefano Scaramelli commenta il “Codice Celiachia” presentato stamani in Regione che consiste nell’avere sostituito il buono cartaceo con un codice numerico che, collegato alla tessera sanitaria, metterà in grado i pazienti di acquistare i prodotti alimentare specifici “Da oggi – aggiunge Scaramelli - le procedure saranno finalmente più snelle facilitando non di poco la vita del paziente affetto da celiachia. Da tempo, dopo l’ascolto in commissione dell’ Associazione nazionale celiachia , in accordo anche coi colleghi della commissione abbiamo spinto per raggiungere questo risultato. Il Consiglio aveva anche approvato una proposta di risoluzione in cui venivano messe a fuoco una serie di problematiche specifiche emerse proprio dall’incontro con l’Associazione. Chiedevamo fra le altre cose, la piena circolarità dei buoni su tutto il territorio regionale, anche attraverso la loro dematerializzazione e l’utilizzo della carta sanitaria”

