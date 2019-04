Aggredisce buttafuori e prende a calci poliziotto: 20enne statunitense arrestato

Ha aggredito da ubriaco un buttafuori di un locale di via dei Benci a Firenze: il 20enne statunitense protagonista di questo atto di violenza è stato arrestato nella notte trascorsa alle 3 circa, dopo essersi scagliato anche contro i poliziotti, mandandone uno a terra e prendendolo a calci. Non pago, il giovane chiuso nella volante ha preso a testate il finestrino. Tutto era partito quando il ragazzo ha tentato di entrare nel locale ma, già alterato, era stato allontanato dal locale, impedendogli l'accesso. Il giudice ha disposto il divieto di dimora in Toscana fissando il processo. Per gli agenti aggrediti la prognosi è di 7 e 3 giorni.

Tutte le notizie di Firenze