Questa mattina è stato prontamente riparato un’improvviso guasto di una tubazione che ha determinato una perdita di acqua in un locale non occupato dell’ospedale Santo Stefano di Prato. L’intervento immediato degli operatori e dei tecnici presenti in ospedale ha permesso di risolvere il problema senza che vi fossero conseguenze per l’attività sanitaria.

Fonte: Asl Toscana Centro

