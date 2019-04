Elezioni Empoli, tutti i candidati Pd: tra riconferme e new entry c'è anche Athos Bagnoli

E’ stata presentata questa mattina, durante l’assemblea cittadina del Partito democratico di Empoli, la lista dei candidati che appoggerà la candidatura della sindaca uscente Brenda Barnini. L’assemblea l’ha approvata all’unanimità.

Ventiquattro persone, dodici donne e dodici uomini, che si sono messi a disposizione del partito offrendo le proprie candidature.

Soddisfatto della squadra il segretario Lorenzo Cei: “I 24 candidati scelti oggi dal partito democratico sono la miglior squadra possibile per affiancare il candidato Sindaco Brenda Barnini. Una squadra capace di rappresentare al meglio il territorio cittadino nel suo complesso, dal centro alle frazioni. Una squadra di candidati consiglieri con competenze diverse, interessi trasversali. 12 uomini e 12 donne tutti accomunati da grandi doti umane, impegnati a vario titolo in esperienze civiche e politiche, nelle associazioni, nei comitati, nelle società sportive della città. Un gruppo che ci permetterà di vincere le elezioni al primo turno.”.

Ed ecco chi sono i candidati:

Athos Bagnoli ha 75 anni, ha vissuto a Pontorme, poi a Serravalle, dove risiede da quarant'anni. Rappresentante di generi alimentari, ora in pensione, adesso fa il nonno a tempo pieno. Il calcio e l'Empoli Fc sono la sua più grande passione, grande tifoso è oggi il presidente dell'Unione Club Azzurri, centro coordinamento Empoli.

Valentina Bardi è nata a Firenze nel 1979, divorziata con 2 figli grandi e sportivi, vive a Capraia e Limite, lavora a Empoli presso la Confederazione Italiana Agricoltori dal 1999. Ex pallavolista è adesso presidente di una società di pallanuoto l'Asd Etruria Nuoto di Empoli e allena presso una società di pallavolo a Firenze (Calenzano).

Fabio Barsottini ha 26 anni ed è nato e cresciuto a Empoli. Fa politica per passione, con spirito costruttivo e tanta voglia di partecipazione. Negli ultimi cinque anni come assessore della giunta Barnini si è occupato di ambiente, animali e manutenzioni, portando avanti gli studi di geologia all'università di Firenze. Crede molto nel lavoro di squadra e cercadi applicarlo in ogni ambito della vita.

Andrea Bertini ha 66 anni e risiede a Villanova, da aprile scorso è in pensione. Si candida per dare una mano a rendere migliore la vita dei concittadini.

Amina Biuzzi , 71anni, vive a Empoli con il marito Claudio e la figlia Pamela. Ex dipendente della Upim, adesso è in pensione e si dedica al volontariato. Appassionata di scrittura ha seguito corsi specializzati e pubblicato il romanzo "Ritorno a Trequanda”. Coordina i volontari di “Biblio-coop”, fa parte del gruppo "A Voce Alta" che periodicamente si reca nelle case di riposo a leggere per gli anziani ospiti delle strutture.

Elizabeth Ann Butler ha 42 anni e vive in centro, è professoressa universitaria di storia dell’arte e guida turistica. Ha deciso di candidarsi per dare un contributo a Empoli, città che mi ha accolto più di 10 anni fa e che ama, impegnandomi ad offrire un punto di vista internazionale per la sua crescita. ha lavorato per varie campagne nella stati uniti. E’ iscritta al PD da 2013, per due mandati è stata membro delle segreteria comunale. Ama l’arte e viaggiare.

Roberto Caporaso ha 45 anni e risiede a Ponzano. Sposato, padre di una bambina di 11 anni, dipendente statale. E’ il presidente dell'associazione "Se sei di Ponzano ", e segretario del circolo Pd di Ponzano. Come hobby pratica mountain bike.

Simona Cioni, 48 anni, residente a Santa Maria, avvocato civilista in Empoli da circa venti anni; politicamente attiva nel Pd di Empoli dal 2009, in segreteria dal 2014 al 2017, tesoriere dal 2015 al 2017. La sua passione è viaggiare, andare al cinema e a teatro.

Laura Del Vigna, 24 anni, abita a Pozzale. Studentessa di psicologia all'Università di Firenze, fa parte dei Giovani Decromatici da quando aveva 15 anni e ha sempre contribuito attivamente all'attività politica del Partito Democratico. Ama leggere e guardare film/serie in tv

Raffaele Donati ha 21 anni e abita a Empoli in zona Cascine, ha studiato al liceo classico Virgilio di Empoli e ora è iscritto alla facoltà di Storia all'università di Firenze. E’ membro dei Giovani democratici di Empoli. Da più di dieci anni pratica atletica leggera allo stadio comunale di Empoli.

Simone Falorni, 39 anni, residente ad Avane, è un geometra con studio in proprio nel centro di Empoli. Attualmente componente della segreteria comunale del Pd cittadino, è stato segretario del circolo Pd di Avane, Pagnana e Marcignana dal 2013 al 2017. Nel 2014 è stato eletto in Consiglio comunale. Le sue più grandi passioni sono il teatro e la scrittura. Ha recitato in molti spettacoli di compagnie teatrali locali e toscane, e pubblicato vari libri di genere noir-horror.

Erica Falaschi 68 anni, residente a Empoli, due figlie, divorziata. Laurea specialistica in servizio sociale, ha iniziato a lavorare come assistente sociale. Dal 1987, prima coordinatore Usl 18 e poi direttore dei servizi sociali fino al 2010 presso Asl 11 . Poi felicemente in pensione ed oggi volontaria della fondazione “Dopo di noi” di Empoli. Ama leggere e soprattutto viaggiare.

Sara Fluvi ha 21 anni. Vive da sempre nella frazione empolese di Pagnana. E’ una studentessa di economia e commercio dell'Università di Firenze. Fin dai primi anni di liceo ha iniziato a partecipare alle attività del Partito democratico, entrando a far parte dei Giovani Democratici.

Luciano Giacomelli, 63 anni, residente a Empoli nella frazione di Monterappoli. Pensionato dal 2015 volontario dell’associazione il Torrino di Monterappoli, del centro di accoglienza di Empoli e socio volontario della Coop. Orizzonti. Ha lavorato 25 anni nel colorificio ceramico Fanciullacci e successivamente impiegato in alcune confezioni di moda a capo dell’ufficio acquisti. Appassionato di calcio, colleziona orologi.

Roberto Iallorenzi ha 43 anni, vive a Pontorme, dipendente di Acque Spa. Dal 2006 è presidente del circolo Arci di Cortenuova, è promotore e volontario del Luglio Cortinovese. Iscritto al Pd non ha mai avuto ruoli attivi nel partito. E’ un grande appassionato di calcio e di sport in generale.

Mirella Lecci ha 71 anni e abita a Ponte a Elsa. Ha lavorato per oltre 40 anni presso azienda di servizi come impiegata addetta import, contabilità, marketing e pubblicità. Oggi è pensionata e svolge attività di volontariato presso Spi-Cgil e circolo Arci Sant’Andrea.

Irene Macchi, 41 anni sposata con due figlie, vive a Santa Maria, dove risiede stabilmente la sua famiglia dal 1959. Laureata in architettura all’Università degli Studi di Firenze ha qui svolto attività di ricerca conseguendo il dottorato di ricerca in tecnologie dell’architettura. Lavora per la società Toscana Aeroporti S.p.A, che gestisce l'aeroporto di Firenze come deputy post holder progettazione. Appassionata di yoga, pilates, viaggi, buona cucina, lettura.

Laura Mannucci, 32 anni, vive a Ponte a Elsa, ha due bambine. E’ un’ostetrica, lavora al San Giuseppe di Empoli da un anno, prima lavorava al San Giovanni di Dio di Firenze (Torregalli). Ha praticato pattinaggio artistico dall'età di 8 anni e fino a 28 come atleta e allenatrice, attualmente solo allenatrice presso la Polisportiva Coop di Empoli.

Alessio Mantellassi, 23 anni, residente a Ponte a Elsa, laureato in storia, attualmente iscritto alla magistrale in scienze storiche all’Università di Firenze. Presidente dell’Aned empolese, l’associazione che si occupa della memoria storica della deportazione, iscritto al Pd dal 2010 e a 18 anni entra in consiglio comunale, dove si è occupato in modo particolare dei temi della scuola, del sociale e della memoria storica. Grande tifoso dell’Empoli.

Antonio Montesano ha 22 anni è nato a Empoli da genitori lucani, venuti in Toscana in cerca di lavoro.E’ il segretario dei Giovani Democratici di Empoli e studente della facoltà di Giurisprudenza a Firenze. Ha sempre vissuto a Empoli, nelle vicinanze del centro storico, dove, ormai da anni, si impegno nell'attività politica e associazionistica della città.

Rossano Ramazzotti ha 55 anni, abita nella frazione Fontanella. E’ un artigiano edile da 39 anni, consigliere comunale uscente e segretario del Partito democratico del circolo Sant'Andrea: Gli piace camminare e andare in bici.

Viola Rovai ha 33 anni di Empoli ed è residente a Empoli. E’ l’amministratrice del circolo Arci LE Cascine da 12 anni e volontaria e coordinatrice di “Cascine in festa”, quest'anno all'ottava edizione. Lavora come responsabile contabile alla OlloStore di Empoli. Ama viaggiare perché attratta dalle altre culture e stili di vita.

Lorenzo Sani, 41 anni, residente ad Avane, architetto libero professionista, ex arbitro di serie C dal 2012 presidente della locale sezione AIA FIGC, dal 2018 tecnico incaricato CONI per la Provincia di Pisa, un master di II livello al Politecnico di Milano in progettazione e gestione delle infrastrutture sportive.

Emma Stefanelli, 29 anni, abita a Empoli nella frazione di Monterappoli. Diplomata nel 2008 al liceo artistico Virgilio di Empoli. Dal 2009 volontaria presso le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e dal 2011 membro del consiglio, si occupa di donazione del sangue e gestione dei servizi socio-sanitari. Su questi temi promuove la formazione negli istituti scolastici e associativi da circa due anni.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

