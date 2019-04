Elezioni europee, i candidati toscani di tutti i partiti in corsa

Il 26 maggio non si voterà solo per rinnovare tantissime amministrazioni comunali (189 su 273), ma anche per eleggere i rappresentanti italiani del Parlamento Europeo. La Toscana è nella circoscrizione Centro assieme a Umbria, Marche e Lazio. Moltissimi i nomi che vedrete sulle vostre schede, ma per stavolta gonews.it vi ha facilitato il compito per individuare i candidati toscani (o hanno avuto qualche trascorso in Toscana, come ad esempio il titolo di studio conseguito a Pisa per alcuni di essi). Troverete dei volti noti anche a livello nazionale, come il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, l'europarlamentare uscente Simona Bonafè da quest'anno alla guida del Pd Toscana, il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, il deputato ex LeU Nicola Fratoianni. A livello locale tra Empolese Valdelsa e Zona del Cuoio, troviamo solo la consigliera comunale di Fucecchio Lisa Giuggiolini (M5S). Alcuni consiglieri regionali come Jacopo Alberti (Lega) e Alessandra Nardini (Pd) cercano di raggiungere Bruxelles, ma anche tanti amministratori pubblici sono stati candidati come la vice sindaco di Pisa Raffaella Bonsangue (FI) o il sindaco di Abetone Cutigliano Diego Petrucci (FdI). Di seguito l'elenco completo in aggiornamento (non sono disponibili le liste di alcuni partiti)

M5S

Filippo Nogarin, sindaco uscente di Livorno

Silvia Noferi, consigliere comunale M5S Firenze

Elisabetta Zuccaro, ex consigliere comunale Pisa

Lisa Giuggiolini, consigliere comunale M5S Fucecchio

Cosimo Giorgetti, consigliere Q1 Firenze

PD

Simona Bonafè, segretaria PD Toscana, europarlamentare uscente

Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Nicola Danti, europarlamentare uscente mugellano

Alessandra Nardini, consigliere regionale PD

Mamadou Sall, sindacalista e segretario generale comunità senegalese fiorentina

LEGA

Jacopo Alberti, consigliere regionale, originario di Firenze

Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina

Elena Vizzotto, Responsabile Nazionale Toscana delle politiche sociali-femminili Lega, residente a Castagneto Carducci

FORZA ITALIA

Raffaella Bonsangue, vice sindaco Pisa

Jacopo Maria Ferri, ex consigliere regionale di Pontremoli, figlio dell'ex ministro Enrico e fratello dell'ex sottosegretario Cosimo

Rita Pieri, capogruppo FI in Consiglio comunale a Prato

Mario Razzanelli, consigliere comunale FI a Firenze

+EUROPA

Costanza Hermanin, professoressa

Niccolò Rinaldi, ex europarlamentare, professore

FRATELLI D'ITALIA

Monica Stefania Baldi, originaria di Pistoia, ex parlamentare ed europarlamentare con Forza Italia

Alessio Pestelli, fiorentino presidente Assidea

Diego Petrucci, sindaco di Abetone Cutignano ed ex consigliere comunale a Pisa

LA SINISTRA

Nicola Fratoianni, deputato LeU-Sinistra Italiana originario di Pisa

Roberta Fantozzi, pisana di origine, ex consigliera regionale toscana per Rifondazione Comunista

Tommaso Grassi, consigliere comunale toscano capogruppo di Firenze Riparte a Sinistra

Elisabetta Pezzini, fiorentina, nel Cda di Icea (istituto certificazioni etiche e ambientali)

VERDI

Elena Pulcini, professore universitario di Filosofia sociale a Firenze, già candidata nel 2018 con la lista Insieme

Nicoletta Dentico, originaria di Verona, vive a Roma, ha studiato a Pisa

CASAPOUND

Sergio Fucito, ex candidato a sindaco per Siena

Nunziata Provitina, ex candidata al consiglio comunale di Pisa

Chiara Romano, chef fiorentina, già candidata alle scorse Politiche

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Enrico Finetti, già candidato alle scorse politiche su Firenze

Ilaria Giurlani, responsabile Popolo della Famiglia Lucca

POPOLARI PER L'ITALIA

Marco Mondini, laureatosi alla Normale di Pisa

Emanuela Peter, insegnante della Lucchesia

PARTITO PIRATA

Maria Chiara Pievatolo, docente universitario di filosofia politica all'Università di Pisa

Michele Pinassi, ex consigliere comunale M5S Siena

Emmanuele Somma, programmatore romano laureatosi a Pisa

