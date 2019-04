Un fine settimana lungo da trascorrere in Toscana: è stato visto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a Pisa per vedere piazza dei Miracoli e la Torre pendente. Toninelli era presente in piazza assieme alla famiglia e si è prestato per qualche selfie con alcuni simpatizzanti, mentre si è negato alle domande politiche. Una sola battuta ha fatto sorridere il ministro: se il governo gialloverde pendesse come la Torre. Ieri la famiglia Toninelli era invece a Viareggio.

