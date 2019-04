Cuori di biscotto per le 'mamme rare' di Telethon: ecco quali piazze in Toscana

In più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini: il 4 e il 5 maggio torna infatti “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie neuromuscolari.

La campagna è un racconto corale che mette le mamme “rare” e il loro impegno al centro, chiedendo a tutti di attivarsi per un grande obiettivo comune: la lotta alle malattie genetiche rare.

Nelle piazze saranno allestiti banchetti dove i volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di AVIS volontari sangue, Anffas - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e UNPLI - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia distribuiranno i Cuori di Biscotto, un regalo perfetto per festeggiare la mamma, con una donazione minima di 12 euro: la campagna sarà on air infatti in prossimità di una ricorrenza importante come quella della Festa della Mamma.

“Fondazione Telethon è da anni al fianco di chi vive con una malattia genetica rara, attraverso una ricerca scientifica di eccellenza che ha permesso di curare patologie insidiose, troppo spesso trascurate proprio a causa della loro rarità. Tutto ciò avviene grazie al supporto degli italiani che, con le donazioni, ci permettono di continuare a tenere fede al nostro impegno verso chi affronta le difficoltà di una malattia genetica rara e le loro famiglie – commenta Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon. – La Festa della Mamma è una ricorrenza in cui ognuno di noi rivolge un pensiero a tutte quelle donne che nelle nostre vite rappresentano un punto di riferimento: la campagna ‘Io per Lei’ è dedicata proprio alle ‘mamme rare’ che ogni giorno combattono con forza per il futuro dei loro bambini”.

“Con il nostro impegno per la Campagna di primavera – dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM – vogliamo mettere in luce l’importante ruolo della ricerca che, insieme al lavoro delle associazioni a livello territoriale, ha permesso di raggiungere risultati inattesi nel miglioramento della qualità della vita delle persone con patologie neuromuscolari. Chi convive con una patologia neuromuscolare può vivere più a lungo, può stare bene, lavorare, diventare genitore. Può fare volontariato e impegnarsi nella società a tutti i livelli. Non è più identificabile solo con la sua malattia. Quando ciò non accade la persona perde una parte di sé e al tempo stesso la società perde l’occasione di crescere e cambiare il proprio punto di vista”.

IL BANDO TELETHON-UILDM

Dal 2001 i fondi raccolti dalle Sezioni UILDM sostengono il Bando Telethon-UILDM, nell’ambito del quale, solo negli ultimi 10 anni, sono stati investiti oltre 10 milioni di euro destinati specificatamente al miglioramento della qualità di vita dei pazienti neuromuscolari, pubblicati oltre 200 articoli scientifici e convolte negli studi più di 6.000 persone. Quest’anno l’edizione del bando è focalizzata su progetti di ricerca clinica sulle distrofie muscolari e miopatie, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza di queste patologie, la loro storia naturale, la relazione tra genetica e manifestazione clinica, la definizione delle misure ottimali da impiegare per monitorare la progressione della malattia e l’efficacia delle terapie, o di implementare standard di cura e nuove modalità di intervento terapeutico.

I CUORI DI BISCOTTO

I Cuori di Biscotto sono contenuti in scatole di latta eleganti e curate nel dettaglio, in tre differenti colori dal sapore primaverile: blu, per i biscotti al cacao e gocce di cioccolato, verde, per i biscotti con farina integrale, e arancione, per i biscotti con arance di Sicilia, una nuova ricetta prodotta in esclusiva per Fondazione Telethon.

Sono prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, un’azienda familiare che da più di cento anni propone specialità di pasticceria con grande attenzione alla qualità delle materie prime.

In ogni scatola in latta, personalizzata con la parola “cuore” e il claim ormai simbolico “Io sostengo la ricerca con tutto il cuore”, sono contenute tre vaschette, confezionate singolarmente per mantenere il profumo dei biscotti appena sfornati. All’interno del pack è presente inoltre una brochure informativa che racconta i risultati e i successi di Fondazione Telethon, con un comodo segnalibro da staccare e conservare.

Compilando poi il form online con i propri dati all’indirizzo www.telethon.it/primavera, il donatore che ha scelto i Cuori di biscotto potrà ricevere in omaggio per un anno il Telethon Notizie, la rivista di Fondazione Telethon. La ricerca scientifica può fare la differenza per migliorare la qualità della vita delle persone con una malattia genetica rara e dei loro familiari.

Per conoscere il punto di raccolta più vicino basta visitare il sito www.telethon.it.

È possibile inoltre partecipare attivamente alla campagna come volontario e aiutare a distribuire i Cuori di biscotto chiamando il numero 06.44015758 oppure scrivendo all’indirizzo volontari@telethon.it.

Sarà infine possibile richiedere i Cuori di biscotto direttamente sul sito www.telethon.it nella sezione dello shop solidale.

I PARTNER PER “IO PER LEI”

A questa rete di solidarietà ha deciso di partecipare anche BNL Gruppo BNP Paribas, storico partner di Fondazione Telethon, mettendo a disposizione già da aprile le agenzie sul territorio per distribuire ai propri clienti i Cuori di biscotto e sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Grazie alla partnership con Auchan Retail Italia, dall’8 aprile al 12 maggio, i clienti dei punti vendita Auchan, Simply e Lillapois potranno sostenere la ricerca scientifica con una donazione di 1€ alle casse e ricevere una confezione di Cuoricini di biscotto da 20 gr.

Anche CNH Industrial, Lottomatica Italia Servizi (LIS) con il supporto della Federazione Italiana Tabaccai (FIT), Marionnaud e Mercato Centrale aderiscono alla campagna con diverse iniziative di raccolta fondi per dare il proprio contributo alla ricerca.

La campagna sarà promossa inoltre da SEA Milano Airports e Italo NTV.

TOSCANA LI LIVORNO Il Chioschino Villa Fabbricotti Viale della Libertà, 32 TOSCANA PI PONSACCO Piazza della Repubblica TOSCANA LI MARCIANA Piazza Umberto TOSCANA LI MARCIANA POMONTE sede Misericordia TOSCANA PI CASCIANA TERME LARI Centro dei Borghi Via del Fosso Vecchio, 459 TOSCANA PI VOLTERRA Via Borgolisci, 135 TOSCANA LI LIVORNO Evento Festa della mamma TOSCANA GR ORBETELLO Piazza Eroe dei Due Mondi TOSCANA AR BADIA TEDALDA Via Alpe della Luna, 21 TOSCANA FI CALENZANO Via Vittorio Emanuele Centro commerciale "Le palme blu" TOSCANA FI SESTO FIORENTINO Chiesa di San Martino, Piazza della Chiesa TOSCANA FI SESTO FIORENTINO Piazza Mario Rapisardi, 6 c/o Circolo di Colonnata TOSCANA MS LICCIANA NARDI Piazza del Municipio TOSCANA MS LICCIANA NARDI Piazza Giarella Monti TOSCANA MS LICCIANA NARDI Piazza Castello-Terrarossa TOSCANA PT PISTOIA Via Roma TOSCANA FI CERRETO GUIDI Via Vittorio Veneto TOSCANA FI CERRETO GUIDI Piazza Enrico Berlinguer TOSCANA FI CERRETO GUIDI Piazza Guido Rossa TOSCANA FI EMPOLI Piazza della Vittoria TOSCANA LU LUCCA Via delle Tagliate TOSCANA LU LUCCA Via Beccheria TOSCANA LU LUCCA Supermercato Crai Via Prov.Sant'Alessio TOSCANA LU SAN PIETRO A VICO Evento musicale TOSCANA SI CASTELLINA IN CHIANTI Via della Rocca, 4 TOSCANA PO PRATO Piazza Mercatale TOSCANA GR SORANO Piazza Delle Fontane TOSCANA SI RADDA IN CHIANTI Piazza 4 novembre TOSCANA PT PRACCHIA Via Nazionale, 52 c/o Misericordia TOSCANA PT MONTECATINI TERME Via Don Minzoni TOSCANA PT MONSUMMANO TERME Via G. Mameli TOSCANA LU MARLIA Piazza del Mercato TOSCANA SI TORRITA DI SIENA Via Ansano Landucci TOSCANA FI MONTESPERTOLI Piazza del Popolo TOSCANA FI FIESOLE Via Aretina c/o Circolo Ricreativo Culturale "Il Girone" TOSCANA SI TREQUANDA Piazza Garibaldi TOSCANA GR MONTE ARGENTARIO Piazzale dei Rioni, 8 c/o Comune di Monte Argentario TOSCANA AR PIEVE SANTO STEFANO Piazza Amintore Fanfani TOSCANA SI RADICOFANI Piazza San Pietro TOSCANA SI SAN GIMIGNANO Piazza del Duomo TOSCANA AR AREZZO Conad Ponte a Chiani TOSCANA AR AREZZO Conad di Via Chiarini TOSCANA AR AREZZO Ospedale San Donato TOSCANA AR AREZZO Corso Italia, 221 TOSCANA GR GAVORRANO BAGNO Coop TOSCANA GR CAPALBIO Piazza Aldo Moro TOSCANA FI EMPOLI Via Guido Rossa, 1

Fonte: Fondazione Telethon

Tutte le notizie di Toscana