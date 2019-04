Ex Miss Italia in un videoclip per sensibilizzare su diritto alla sessualità dei disabili

Miss Toscana 2016 Rachele Risaliti

“Invisibile” è il nuovo singolo della band romana “I Dei degli Olimpo”, pubblicato l’8 aprile su tutte le piattaforme ed i digital stores. Il brano affronta il delicato tema del diritto alla sessualità dei disabili e, più in generale, della solitudine di coloro che si sentono “invisibili” perché in qualche modo “diversi”. La canzone si pone come fulcro di una vera e propria campagna di sensibilizzazione che si svilupperà nei prossimi mesi e vuole essere un megafono per tutti coloro che provano un senso di profonda trasparenza nei confronti del mondo circostante: è un’allegoria dell’essere soli, anche se insieme a tanti.

In poche liriche, si racconta in maniera efficace l’angoscia del peso di chi non riesce a soddisfare ciò che il mondo chiede. E’ un manifesto per quanti, appunto, sentono il peso dell’essere “invisibili”.

Il brano è accompagnato dal videoclip girato dal regista e attore Matteo Branciamore ed interpretato da Rachele Risaliti, nota al grande pubblico grazie alla vittoria di “Miss Italia 2016”.

A supportare la band nel progetto anche la Onlus “Lovegiver” per l’assistenza sessuale ai disabili.

“Invisibili” anticipa il secondo album della band, in uscita il prossimo autunno, ed è stato presentato in anteprima come sigla di chiusura del programma “Generazione Giovani” condotto da Milo Infante su RAI 2.

I Dei Degli Olimpo si formano nel 2011: alla voce Andrea Stocchino, alla lead guitarNicolò Baldini e alla rythm guitar Simone Marini; si aggiungeranno Emidio Mazzillial basso e Ludovico Lovecchio alla batteria. Dopo alcuni anni di maturazione musicale e lavoro compositivo, esce il loro primo lavoro in studio nel 2016, registrato al Kick Recording Studio e prodotto da Matteo Gabbianelli (Kutso) e Marco Mastrobuono (Hour of Penance).

“UNO” è il loro primo album e viene promosso con l'uscita di 2 singoli: “Mille anni dall'Ombra” e “Sono un Pagliaccio”, assieme ad una Tourné omonima iniziata con l'apertura a Luciano Ligabue durante il Liga Rock Park 2016 e arrivata fino all'Auditorium di Chateney-Malabry in Francia.

Continuano le loro apparizioni live suonando a Largo Venue per l'evento romano “It's up to You” e allo “Sparwasser” in occasione dell'evento di “Indie Panchine”.

In questo periodo è in lavorazione il loro secondo lavoro in studio.

