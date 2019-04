Servizio civile, 32 giovani volontari per il Comune di Lucca

Sono 32 i volontari del servizio civile che verranno assegnati al Comune di Lucca.

La Regione Toscana ha infatti approvato tutti i 7 progetti presentati dall'amministrazione comunale che riguardano diversi settori, dalla cultura al turismo, dalle politiche sociali alla cooperazione internazionale, dai lavori pubblici alla scuola. In particolare, 2 giovani volontari saranno assegnati al progetto “L'Agorà, una biblioteca civica in movimento”, 10 a “Lucca solidale: servizi e relazioni per l'integrazione nella comunità”, 2 a “Lucca senza frontiere”, 4 a “Conoscere per pianificare e informare”, 2 a “Visit_in_Lucca”, 6 a “In dialogo con le famiglie, le scuole, le agenzie educative scolastiche e i servizi del territorio” e 6 a “Lucca luogo di identità condivisa”.

Aumenta dunque il numero complessivo dei giovani che potranno prestare servizio al Comune di Lucca: erano 22 lo scorso anno. Il bando per poter partecipare alle selezioni è atteso fra il mese di maggio e giugno prossimi. Potranno partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra 18 e 29 anni, regolarmente residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori. Ai giovani verrà erogato un contributo mensile.

Fonte: Comune di Lucca - ufficio stampa

