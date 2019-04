Giovani per l'Unesco, bando di selezione di 8 soci in Toscana

È online il bando di selezione pubblica di 8 soci regionali (Toscana) per l'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, realtà attiva sul territorio dal 2015 con attività di promozione e valorizzazione del Patrimonio Mondiale e progetti educativi, iniziative rivolte ai giovani.

La scadenza per le candidature è il giorno 19 maggio 2019, ore 12:00; i profili ricercati sono cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, con domicilio in Toscana, di età compresa tra i 20 e i 35 anni.

QUI il bando completo.

