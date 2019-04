Il 102° Giro d'Italia passa da Capraia e Limite: tutte le info sulla tappa e sull'organizzazione

Domenica 12 maggio il 102° Giro d’Italia toccherà anche Capraia e Limite, nell’ambito della seconda tappa Bologna- Fucecchio da 205 km, durante la quale i ciclisti, superati gli Appennini e entrati in Toscana, arriveranno nell’Empolese-Valdelsa da Montelupo e attraverseranno Montespertoli, Empoli, Spicchio-Sovigliana (Vinci), Limite sull’Arno, Gp della montagna a Castra ( Capraia e Limite), Vitolini (Vinci) e Cerreto Guidi.

I corridori, dunque, entreranno a Limite sull’Arno nella fascia oraria 15,30-16,30 provenendo da Empoli e Spicchio, per poi attraversare il centro abitato e, alla rotonda di via Gramsci, virare a sinistra su via G. Di Vittorio e via G. Palandri in direzione della frazione collinare di Castra.

La tappa prevede due Gran Premi della Montagna, di cui uno interesserà Capraia e Limite: si tratta di quello del “Pinone- Montalbano” di III categoria, denominato “Il Castra”.

Per ragioni di organizzazione, come emerso in Prefettura durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica il 24 aprile scorso, vi saranno alcune modifiche alla viabilità. A partire dalle 13,00, fino presumibilmente alle ore 17,00, l’intera strada che attraversa Limite sull’Arno sarà chiusa al transito e non sarà possibile spostare le auto parcheggiate lungo il suo corso. Dunque, i veicoli potranno sostare negli stalli, ma nella fascia oraria indicata non potranno essere mossi.

Il Comune si sta anche adoperando per addobbare il paese e salutare il Giro puntando sul colore rosa.

Più avanti, verranno fornite nel dettaglio ulteriori informazioni e delucidazioni.

