Sport, scuola e giornalismo 'Per Ponsacco': ecco la lista civica a fianco di Francesca Brogi

Nasce la lista civica del sindaco, il nome è “Per Ponsacco con Francesca Brogi Sindaco”, le persone che la compongono vengono tutte dalla società civile e dal mondo dell’associazionismo e rappresentano sensibilità, professioni e fasce di età diverse. La lista spiccatamente civica è variegata e trasversale e vanta un radicamento forte nel tessuto ponsacchino, con esponenti di spicco della vita cittadina. Ad unirli la volontà di continuare a far crescere Ponsacco. Uomini, donne e tanti giovani determinati a portare avanti un progetto di governo che riesce ad unire al di là delle sensibilità di ciascuno: dalla valorizzazione del parco urbano, al completamento della cittadella dello sport e del polo socio sanitario, con il potenziamento di Villa Elisa come punto di riferimento della vita culturale e i nuovi investimenti sulla scuola e le frazioni. Indicativo appunto il nome scelto: “Per Ponsacco con Francesca Brogi sindaco”, che significa insieme per il territorio a fianco di Francesca Brogi. La lista è appoggiata esternamente anche dall’area socialista, riformista e moderata. Tra i tanti temi quello dei giovani e della loro formazione come opportunità per il lavoro, del decoro urbano, la valorizzazione del territorio a sostegno delle imprese e del commercio e delle tante eccellenze di Ponsacco. Una lista ricca di competenze, animata dalla passione per la città e dalla voglia di mettersi in gioco. Ecco i nomi:

FEDERICA ANTONELLI, 36 anni, giornalista

MATTEO BECUZZI, 23 anni, perito industriale

ERJADA BULLARI, 27 anni, impiegata

ROBERTO CASAPIERI, 54 anni, magazziniere, dirigente GS Le Melorie

LAURA ANNA DI FILIPPO, 50 anni, lavoratrice autonoma, Presidente del consiglio d’istituto comprensivo di Ponsacco

DAVIDE FALCHI, 40 anni, libero professionista presso Athena Sporting Club

YURI FALCHI, 41 anni, libero professionista, Presidente asd Arcieri di Sacco e dell’Associazione Rievocazione Storica

LAURA FAVILLI, 39 anni, laureata in economia aziendale, impiegata

JAVIER NICOLAS FERRANTE, 41 anni, sottufficiale dell’Esercito Italiano

ANNALISA FIDANZI, 43 anni, catechista, psicologa e psicoterapeuta

STEFANIA MACCHI, 45 anni, laurea in lingue e letterature straniere, addetta di scalo e impegnata nel volontariato

ILARIA MAFFEI, 51 anni, libera professionista, Referente Regione Toscana A.s.d. Artist Academy

IRENE MENICHINI, 30 anni, libera professionista, consigliera del gruppo Fratres Ponsacco

BERNARDO ORSINI, 21 anni, studente universitario

MARCELLO TOLOMEI, 76 anni, pensionato, Presidente della Società Ginnastica Ponsacco

FRANCESCO VANNI, 29 anni, impiegato, consigliere comunale uscente e direttore della scuola calcio di Ponsacco

