Lavoro a Empoli, FdI: "Ampliare funzioni Asev, incrementare formazione, confronto tra parti sociali"

Ampliare le funzioni dell’ASEV, incrementare i percorsi di formazione – lavoro e di Istruzione e Formazione Professionale e la piena disponibilità all’incontro con le parti sociali sono gli obiettivi di Fratelli d’Italia Empoli.

Il progetto “Empoli al Lavoro!”, pensato dal Portavoce di Fratelli d’Italia Empoli e dal suo vice Sara Cavini, candidata per il Consiglio Comunale, prevede una profonda revisione di quelle che sono le funzioni attribuite all’ASEV. Sarebbe auspicabile che questa si dedicasse, tra le altre cose, ad attività di intermediazione, tramite l’iscrizione presso il registro delle Agenzie per il Lavoro. In questa maniera potrebbe essere presente a Empoli, oltre alle imprese private e al Centro per l’Impiego regionale, anche una società a partecipazione pubblica locale che si occupi della selezione del personale per conto delle aziende del territorio. Oltre a questo, si ritiene che la stessa ASEV debba poter offrire un’adeguata offerta formativa, rispondente a quelle che sono le esigenze del tessuto imprenditoriale della zona, che possa essere di sostegno effettivo ed efficace all’inserimento e al reinserimento nell’ambito lavorativo. In particolare l’ASEV dovrà supportare il Comune nel rendere effettivo il diritto al lavoro anche delle persone disabili e di chi si trova in situazioni svantaggiate. Da ultimo, ASEV dovrebbe organizzare al suo interno uno sportello utile al supporto nell’assolvimento, da parte degli studenti delle scuole superiori, della fase di formazione-lavoro, obbligatoria e necessaria ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato e quindi del conseguimento di qualsiasi diploma di scuola media superiore. Lo sportello per la formazione – lavoro dovrà orientare i giovani nella scelta del percorso che maggiormente risponde alle esigenze e alle attitudini del singolo, nonché indirizzarli verso quelle che sono le imprese del territorio empolese disponibili ad offrire questa opportunità formativa, mettendo le due parti in diretta comunicazione tra loro, ed anche organizzando il colloquio conoscitivo iniziale.

E’ necessaria, al fine di proporre ai cittadini una formazione che possa agevolare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, per mezzo dell’ottenimento di un diploma conclusivo di un corso di Istruzione e Formazione Professionale, combattendo così la dispersione scolastica, un’intesa con la Regione Toscana, che detiene la competenza a legiferare in merito. Infatti, in questi anni, solo pochi dei corsi che la Regione organizza in questo ambito hanno avuto come sede quella empolese. Sarebbe invece molto importante per i giovani che si avvicinano a questo mondo, magari dopo aver abbandonato la scuola superiore, trovare un ambiente unico e accogliente in cui poter scegliere il campo in cui cimentarsi, prima sui libri e poi direttamente in azienda. Ai fini della conclusione efficace del periodo di apprendistato di primo livello, che segue solitamente la fase di studio, il Comune dovrebbe impegnarsi, di concerto con la Regione, a ricercare partner adeguati che riescano a trasmettere le conoscenze necessarie per permettere agli iscritti di introdursi con successo nel mondo lavorativo.

Da ultimo, si ritiene che il Comune dovrebbe inserire tra i propri obiettivi quello di promuovere azioni per il sostegno dell’occupazione e l’accrescimento delle capacità professionali nonché quello di essere disponibile ad un diretto coinvolgimento nei confronti tra parti sociali, per promuovere la sinergia tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le iniziative concrete volte al consolidamento dell’economia cittadina.

Il Comune dovrà quindi, tra l’altro, impegnarsi a concorrere per realizzare gli interventi volti a prevenire situazioni di crisi occupazionale o interventi volti ad attenuarne gli effetti negativi sul territorio, ad esempio tramite consultazioni preventive sui punti cardine delle trattative sindacali in corso, oltre che su quelle inerenti l’ambiente di lavoro e la qualità della vita.

Giovanni Pracchia e Sara Cavini, FdI Empoli

