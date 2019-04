Modifica di ATO Toscana Costa, il PD Toscana: "Un'opportunità da sostenere"

“Il PD della Toscana ha sempre sostenuto che i servizi pubblici locali debbano essere gestiti su una scala territoriale adeguata a consentire la formazione di aggregazioni industriali, capaci di offrire servizi di qualità con tariffe il più possibile contenute.

Tale necessità va accompagnata con l'esigenza di consentire un adeguato controllo pubblico da parte dei cittadini, attraverso le istituzioni locali che li rappresentano.

Da questo punto di vista il percorso in essere nell'ATO Toscana Costa, in relazione alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rappresenta un'opportunità che deve essere politicamente sostenuta e accompagnata.

Con deliberazione dell'assemblea n. 14 del 19/12/2018, l'ATO ha posto le basi in favore del modello "in-house". Vale a dire la creazione di una società interamente pubblica, tale da garantire ai Comuni la capacità di esercitare il controllo analogo sulla Capogruppo (RetiAmbiente) e sulle società storiche che hanno operato localmente.

La delibera è stata votata dalla maggioranza dei Comuni dell'ATO, compattamente da quelli a guida PD, confermando che è possibile mettere in primo piano l'esigenza di efficienza ed economicita' dei servizi anche su una dimensione comprensoriale e affermando contestualmente il diritto dovere delle comunità locali di esercitare una forte capacità di indirizzo e controllo sulle scelte aziendali.

A tale delibera ha fatto seguito, nelle settimane successive, un atto di indirizzo dell'Assemblea dei soci di RetiAmbiente che ha proposto la modifica dello Statuto come primo passo necessario verso la costruzione del sopra detto modello.

I tempi che viviamo richiedono che tutti i soggetti in campo debbano operare per favorire una partecipazione informata dei cittadini su temi così importanti. Il PD della Toscana auspica che su questo modello si costruisca il più ampio consenso possibile.

A questo scopo formula alcuni indirizzi che potranno essere utili al confronto:

1. In primo luogo è necessario che i soci di Reti Ambiente si dotino di patti parasociali capaci di garantire tutti i territori nella costruzione di una governace positiva, in grado di valorizzare le comunità meno antropizzate. Assieme a questo andranno costruite le modalità di esercizio del c.d. controllo congiunto analogo, attraverso l'approvazione di un apposito regolamento. Dovrà infine essere assicurato, come già scritto nell'atto di indirizzo di RetiAmbiente, un controllo diretto dei Comuni sulle società locali di riferimento.

2. In secondo luogo appare indispensabile che RetiAmbiente definisca, il più rapidamente possibile, un piano industriale che sarà anche la base per definire i rapporti tra la capogruppo e le società locali, ossia la complessiva organizzazione aziendale. Il piano industriale dovrà ispirarsi, come scritto anche nell'atto di indirizzo, ai principi più avanzati in materia ambientale, ossia puntare prioritariamente sulla raccolta differenziata, sul riciclo, sul riuso, sul recupero della materia, come indicato dalle ultime direttive europee.

3. Infine è indispensabile che ATO, forte dell'ampio consenso scaturito intorno alla detta delibera del Dicembre 2018, aggiorni e definisca rapidamente il quadro di riferimento pianificatorio, sviluppando, al contempo gli approfondimenti necessari a verificare la praticabilità , in termini di congruità delle tariffe finali rispetto al mercato di riferimento, del modello dell' in-house.

In questo contesto, anche per gestire al meglio la fase transitoria in atto, è necessario che gli organismi competenti pongano in essere atti che incoraggino le relazioni fra i comuni soci, creando le condizioni per semplificare e rafforzare, dove è possibile, processi industriali utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle singole realtà territoriali, assumendo anche iniziative coerenti con il modello scelto.

Il PD ritiene che questa impostazione possa assicurare alla comunità una prospettiva positiva dal punto di vista industriale, economico, ambientale e rappresenti un modello congruente con il quadro normativo dell'economia circolare maturato in sede europea”.

Massimiliano Pescini,

responsabile enti locali Pd Toscana

e Marco Simiani,

responsabile servizi pubblici locali Pd Toscana

Fonte: PD Toscana

