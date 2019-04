Esordienti Tnt, 19 medaglie e quarto posto nel trofeo 'Torre Pendente' di Pisa

Lusinghiero quarto posto ottenuto dagli Esordienti del T.N.T. Empoli nel 38° trofeo interregionale 'Torre Pendente' andato in scena alla piscina comunale di Pisa. La società del presidente e dt Giovanni Pistelli ha collezionato diciannove medaglie totalizzando 137 punti. Gli Esordienti 'A' biancazzurri, sotto la guida di Alessandro Zannelli, si sono aggiudicati sei gare, di cui quattro nella sezione maschile con doppiette di Leonardo Mancini (classe 2007) nei 100 rana e 400 stile; e di Gianmarco Bove ('07) sui 100 e 200 farfalla. In ambito femminile, poi, Matilde Milli ('07) ha prevalso nei 100 e 200 rana. Le piazze d'onore, invece, sono risultate cinque per i nuotatori della categoria superiore grazie a Mattia Merighi ('06) sui 200 misti, 100 e 200 dorso; Aurora Lepori ('07) nei 200 rana e Matilde Milli sui 100 stile. Terzo gradino del podio, quindi, con Alice Cioni ('07) sui 100 stile e Aurora Lepori nei 400 misti. Da parte loro, gli Esordienti 'B' hanno colto due ori, due argenti e due bronzi.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

