A Montespertoli si celebra la Festa d'Indipendenza senegalese

Sabato 4 maggio, per tutto il giorno, si terrà al parco urbano di Montespertoli il tradizionale appuntamento con la Festa dell'Indipendenza senegalese, giunta alla nona edizione e organizzata dal Comune e dalla comunità senegalese, con il patrocinio della Regione Toscana.

Sarà il più grande raduno della comunità senegalese presente in Toscana, a cui parteciperà la comunità montespertolese e tante autorità e rappresentanti istituzionali del nostro territorio e della Repubblica del Senegal. Inoltre, sarà presente l'ambasciatore senegalese in Italia, Mamadou Saliou Diouf, a sancire l'amicizia e il forte legame tra il paese africano e la Toscana.

Fratellanza, accoglienza e integrazione sono i valori su cui si fonda questa grande manifestazione, nella convinzione che le diversità arricchiscano un territorio e una comunità. Ecco perché Montespertoli si pone in prima linea nel perseguimento e nella diffusione di un modello di integrazione che nel territorio della città del vino è già vincente.

Perché l'integrazione rappresenta l'unica strada percorribile per la crescita collettiva, utile anche per affrontare problemi sociali ed economici, specie in una fase storica in cui la convivenza pacifica tra popoli e culture diverse è minata da venti xenofobi e razzisti.

Sarà, dunque, un momento di festa, per celebrare l'indipendenza della Repubblica senegalese raggiunta nel 1960, e anche di riflessione sulle tematiche legate all'immigrazione, che il Comune di Montespertoli affronta da anni cercando di abbattere barriere e stereotipi, nella convinzione che le provenienze diverse arricchiscano un territorio e una comunità.

I numeri

E la festa non poteva che essere organizzata sul territorio di Montespertoli, in cui vive una delle più grandi comunità senegalesi della Toscana. In tutto il territorio della nostra regione la comunità senegalese, al 2018, conta 12.495 presenze (+500 rispetto al 2017), il 3,1% su tutta la popolazione straniera in regione. In particolare, nella Valdelsa vivono oltre 70 famiglie senegalesi, perfettamente integrate con quelle ospitanti. Di loro, molti lavorano nel settore dell'agricoltura oppure fanno gli operai nelle aziende, contribuendo all'economia del territorio. Se si considera solo il Comune di Montespertoli, le famiglie senegalesi presenti sono una trentina.

Da diversi anni, ormai, Montespertoli ha un rapporto di grande amicizia con le comunità del paese africano. Ne è una prova il recente viaggio in Senegal del sindaco Giulio Mangani, che ha sottoscritto il gemellaggio con il comune di Guinaw Rail Nord, situato nel distretto di Pikine e rappresentato dal sindaco Papa Diame Dieng, che sarà uno degli ospiti della festa del 4 maggio.

Nel corso della visita in Senegal, a Mangani fu riservata un'accoglienza calorosissima e i due sindaci firmarono un accordo di partenariato, che aveva l'obiettivo di rafforzare i legami bilaterali tra Italia e Senegal, per realizzare scambi culturali e di esperienze formative e artigianali, e garantire gli interventi necessari per sviluppare la cooperazione economica e sociale tra i Comuni.

Programma completo

ore 10.30, sala del Consiglio comunale:

Saluto del sindaco Giulio Mangani con la rappresentanza delle associazioni senegalesi in Toscana.

ore 16.30, Parco Urbano:

Dibattito sul tema "Cooperazione internazionale: esempio del gemellaggio del Comune di Montespertoli con il Comune di Guinaw Rail Nord".

Saluti delle Autorità:

Sindaco di Montepertoli, Giulio Mangani

Ambasciatore del Senegal in Italia, Mamadou Saliou Diouf

Assessore della Regione Toscana, Vittorio Bugli

A seguire interventi di:

Alfiero Ciampolini, presidente FAIT

Carla Cocilova, Arci Toscana

Diop Mbaye, presidente C.A.S.T.O.

Diaw Papa, Oltre l’Africa

Eraldo Stefani, Console Onorario del Senegal a Firenze

Andrea Ermini, Console Onorario del Senegal a Livorno

Tristina Maiolo, rappresentante della UILA

Papa Ndiame Dieng, sindaco di Guinaw Rail Nord

Abdourakhman Diouf, Partito Rewmi

Abdoulaye Niane, esperto fiscale

ore 19.30:

Cena tipica

ore 21.30:

Gran ballo

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

