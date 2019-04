Sciopero del personale dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo

L'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo giovedì 2 maggio deterrà un primato tutto particolare: sarà la prima scuola in provincia di Firenze in cui il personale sciopererà (agitazione indetta da Flc Cgil) per dimostrare la propria totale contrarietà alle modalità di gestione della scuola messe in atto dalla Dirigente Scolastica. Giovedì 2 maggio presidio dei lavoratori, dei docenti e di Flc Cgil davanti alla sede dell’Istituto Comprensivo in via don Minzoni 19 con conferenza stampa alle 11:30: sarà l’occasione per rendere pubbliche le ragioni dello sciopero.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

