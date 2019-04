Abc, gli Aquilotti si prendono il bronzo a Siena

Chiudono con la medaglia di bronzo al collo gli Aquilotti 2009/2010 di Antonio Ticciati e Camilla Calvani impegnati nel Torneo organizzato dalla Virtus Siena che li ha visti tra gli indiscussi protagonisti, sfiorando addirittura l’approdo alla finalissima.

Nel girone eliminatorio i gialloblu perdono la prima sfida contro Poggibonsi per poi riscattare immediatamente il passo falso iniziale imponendosi sul Costone Siena e qualificandosi dunque come secondi del proprio girone. Gli Aquilotti Abc arrivano dunque al match contro i padroni di casa della Virtus Siena, match decisivo per l’accesso alla finalissima: la gara, giocata con carattere e tanta intensità, finisce con i senesi che vincono ai punti dopo aver chiuso in perfetta parità al conteggio dei tempini. Così i gialloblu approdano alla finale per il 3°/4° posto contro Conegliano Veneto, su cui si impongono agilmente vincendo cinque dei sei tempini disputati e conquistando una bellissima medaglia.

Una medaglia frutto dei progressi e del lavoro di questa stagione, per la quale l’intera società ci tiene a fare i suoi complimenti a tutti i ragazzi e all’intero staff tecnico, ringraziando al contempo la Virtus Siena per l’invito e l’ospitalità.

Fonte: Abc - ufficio stampa

